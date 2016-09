Suman 30 homicidios dolosos en el mes; fiscal dice que 21

Eduardo Almaguer señala que se registró un aumento lo cual atribuyó a rencillas entre grupos delictivos

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Pese a que la propia información proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través de sus extractos de novedades del Servicio Médico Forense, Fiscalía Central y Fiscalía General indican que al 7 de septiembre suman 30 homicidios dolosos, el fiscal General, Eduardo Almaguer, insistió este jueves que sólo van 21, lo que de todas formas es un incremento según sus números. "Son 21, 21 homicidios en siete días. Nosotros tenemos 21 homicidios en siete días registrados. Los informes que tenemos (partes de novedades) son 21 homicidios en lo que va del mes de septiembre".



El fiscal dijo que con respecto al mismo periodo del pasado mes se registró un aumento de 13%, lo cual atribuyó a rencillas entre los distintos grupos delictivos que operan en el estado.



No obstante, en una revisión realizada por este medio, en el que se descartaron las muertes por suicidio, accidentes u homicidios culposos, según la propia información proporcionada por la Fiscalía (mencionan presuntos agresores, múltiples balazos, agresiones con contundentes, participaciones en riñas, etcétera), fueron contabilizados al menos 30 homicidios dolosos además del hallazgo de dos osamentas humanas, que no se incluyeron puesto que no se establece causa de muerte o fecha.



Recién el pasado 1 de julio, el fiscal presumió que los homicidios comenzarían a ir a la baja con el arranque de la Unidad de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de Homicidios Dolosos, que según él, está enfocada sólo a la ubicación y aprehensión de presuntos homicidas con órdenes en su contra.



Se trataba de una unidad con 60 elementos distribuidos en 20 equipos vinculados a una unidad de inteligencia, que tras su arranque de operaciones lograron detener a 26 presuntos homicidas.

Sin embargo, dos meses después el número de homicidios volvió a aumentar y la Fiscalía ya no ha informado de nuevas detenciones de homicidas, salvo un presunto asesino que fue abatido a balazos por personal de la Fiscalía en Tonalá, tras una persecución y balacera a la altura de la barranca a Colimilla, al cual el fiscal le atribuyó al menos una docena de muertes.



"En labores de vigilancia y de investigación fue avistado un sujeto de nombre Eric 'N', el cual está vinculado en cuando menos 12 de los últimos homicidios que han sucedido en la Zona Metropolitana, particularmente en la zona de Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque".



A continuación se transcriben los extractos de novedades de Fiscalía donde se informa de los homicidios.



1 de septiembre



1. Servicio cubierto a las 14:00 horas en el cruce de las calles 16 de Septiembre y República de Guatemala, colonia Centro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde murió por heridas de proyectil de arma de fuego un hombre de 52 años. El cuerpo presentaba heridas en la cabeza, tórax y extremidades inferiores, en el área se localizaron casquillos de calibre .40 y 9 milímetros, así como varios proyectiles deformados e impactos en los muros cercanos. Fue identificado por su esposa.

2. A las 16:20 horas, en la brecha que conduce al predio llamada Las Calabazas, sobre el kilómetro 31 de la carretera Ciudad Guzmán-El Coralito en Ciudad Guzmán, se localizó una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color blanco, placas del estado de California, y en el interior el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 50 años, el cual presentaba varias lesiones por impactos de proyectil de arma de fuego.



3. A las 22:00 horas del día de ayer, se localizó en el Hospital Puerta de Hierro, el cuerpo sin vida de un masculino de 30 años, quien presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en cabeza y tórax. Fue identificado por su hermano de 23 años, quien manifestó que los hechos ocurrieron en el cruce de Naciones Unidas y Periférico, colonia Virreyes en Zapopan, cuando llegaron dos masculinos a bordo de dos motocicletas, detonando su arma de fuego en contra de su consanguíneo, para después huir del lugar.



4. A las 23:30 horas, sobre la carretera Jalostotitlán a Teocaltiche, a la altura del kilómetro 3 + 3.5, se localizó una bolsa de plástico negra, la cual contenía en el interior un torso del cuerpo de una persona, así mismo se localizó un costal en color blanco conteniendo en el interior una cabeza humana, y a un costado una cartulina color verde con un mensaje.



5. A las 23:35 horas del día de ayer, sobre las calle Río Blanco y Paseo de las Aves, en la colonia Villas del Mirador en Zapopan, se localizó en el interior del vehículo Mercedes Benz, color gris, placas de Jalisco, el cuerpo de un masculino de 35 años, quien presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro.



2 de septiembre



6. A las 21:14 horas, del día 02/09/2016, personal de la Policía Municipal de Tonalá, como primer respondiente, informaron que al cruce de Periférico y Camino a Colimilla, en la colonia Mirador del Rey en Tonalá, localizaron tirado en el piso el cuerpo sin vida de un masculino de 19 años de edad, el que presentaba varias lesiones por objeto punzo cortante en el tórax, identificado por su progenitor, quien indicó que los causantes fueron dos sujetos que abordaban una motocicleta color verde con negro.



3 de septiembre



7 y 8. A las 05:30 horas, en el cruce de la calle Hacienda de la Cofradía y la calzada Juan Pablo II, colonia Oblatos Poniente Santa Rosa, en Guadalajara, se localizó dentro de un bar, el cuerpo sin vida de una femenina de 31 años de edad, la que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo, así como el cuerpo sin vida de un masculino registrado como N.N. (no nombre), el que presentaba un impacto en el cráneo y lesionado a un masculino.



9. A las 16:15 horas del día 03/09/2016, personal de la Policía Municipal de Guadalajara, como primer respondiente, se ubicó en los cruces de las calles Cuenca entre Justino Fernández y Vallecas, colonia Santa Elena de la Cruz, Guadalajara, donde se localizó semienterrado, el cuerpo de un masculino mayor de edad, quien presentaba un posible traumatismo cráneo encefálico, no fue identificado en el lugar quedando como N/N., al lugar arribó personal de la Fiscalía Central del área de Homicidios Intencionales. Presentaba heridas en cuello y contusiones en cráneo.



10. A las 15:53 horas del día 03/09/2016, en una brecha al bosque de Santa Anita, en el fraccionamiento Pontevedra, en Tlajomulco de Zúñiga, se localizó el cuerpo sin vida de un masculino mayor de edad, el cual quedó registrado como N.N., en estado de descomposición, a simple vista no se le observó lesiones, como primer respondiente, personal de la Comisaría de Seguridad de Tlajomulco, posteriormente llegaron al lugar, personal de la Fiscalía Central del área de homicidios dolosos.



11. A las 20:00 horas del día 03/09/2016, la unidad de la Comisaría de Seguridad de Zapotlanejo, como primer respondiente, se ubicó en una finca de la calle San Román, en la colonia Jardines, de ese municipio, donde se localizó el cuerpo sin vida de un masculino de 49 años de edad, quien presentó dos impactos de proyectil de arma de fuego, lo identificó su progenitora.



4 de septiembre



12. A las 22:45 horas del día 04/09/2016, al cruce de Andador Olivo y Algodón colonia Arroyo Seco en Tonalá, en una obra negra se localizó el cuerpo sin vida de un masculino del cual no se proporcionó edad, quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo, siendo identificado por una vecina quien manifestó que momentos antes en el lugar se llevó a cabo una riña, desconociendo quien efectuó las detonaciones de arma de fuego.



13. A las 10:45 horas, en los cruces de las calles Vallarta y Río Nilo, en la colonia Lomas de La Soledad, en Guadalajara, fue recogido el cuerpo de un masculino, registrado como N.N., embolsado y a su vez encobijado, localizado sobre un baldío, el cual presentó lesiones en cuello por agente punzocortante.



5 de septiembre.



14. A las 2:17 horas del interior de una finca ubicada sobre la calle Tala, en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, se recogió el cuerpo de un hombre de 32 años de edad, muerto a consecuencia de una herida en el corazón. Fue identificado por su pareja, quien manifestó que en la madrugada llegó un vecino a pedirle al hoy occiso que le bajara a la música porque tenía muy alto el volumen, y se retiró. Al poco rato, como no bajaron el volumen, el vecino regresó con un cuchillo al domicilio de la víctima y cuando salió, se lo encajó en el pecho privándolo de la vida.



15. A las 08:35 horas, del día 05/09/2016, por el libramiento de Atotonilco El Alto a Ayotlán, a la altura del rancho El Josefino, dentro de esa jurisdicción, en el lugar se localizaron tirado en la cinta asfáltica, el cuerpo sin vida de un masculino de 25 años, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, desconociéndose quién o quiénes fueron los causantes así como los hechos.



16. A las 10:50 horas, del día 05/09/2016, en la carretera Guadalajara a Morelia, en el rancho el Salitre, en Jocotepec, se localizó entre las aguas de una zanja de riego de aproximadamente un metro de profundidad, el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 45 años de edad, al que a simple vista se le aprecian contundentes, quedando registrado como n/n, ya que no se localizó documento alguno que sirviera para su identificación.



17. A las 21:10 horas, del día 05/09/2016, en el cruce de Insurgentes y Lázaro Cárdenas, colonia Emiliano Zapata en el municipio de Puerto Vallarta, donde se localiza un restaurante bar, en el lugar se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de 31 años, quien presentaba una lesión por objeto punzo cortante en al abdomen.



18. A las 7:57 horas sobre la calle Xochimilco, al cruce de la calle Ingenieros, en la colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque, se localizó el cadáver de un masculino dentro de una bolsa de plástico, atado de pies y manos.



6 de septiembre



19. A las 7:40 horas sobre la avenida Patria, en la colonia Loma Bonita Ejidal, se encontró un vehículo incendiado de la marca Chevrolet, tipo Chevy, color rojo, con placas de circulación del estado de Jalisco, en cuyo interior se localizaron restos humanos calcinados.



20. A las 07:50 horas del día 06/09/2016, en la brecha que conduce al plantel del CETIS y al hospital de La Barca en ese municipio, en un predio perteneciente al Fraccionamiento del Sol, se localizó el cuerpo sin vida de un masculino de 51 años, al que se le observaba un golpe causado por contundente, ignorándose como sucedieron los hechos.



21. A las 12:00 horas del día 06/09/2016, personal de la Policía Municipal de La Barca, informa que se ubicó en la calle Acapulco a un costado del río Lerma, colonia El Abrevadero en ese municipio, donde localizó tirada en el suelo, el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 27 años, a la cual se le observaba un golpe causado por contundente, ignorándose como sucedieron los hechos, fue identificada por un familiar.



22. A las 17:05 horas del día 06/09/2016, en el cruce de prolongación Colón y avenida Los Ejidos, colonia Las Pomas en Tlaquepaque, se localizó el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 35 años, desconociéndose sus generales, se le apreciaba un impacto de proyectil de arma de fuego, ignorándose de los causantes.



23 y 24. A las 18:25 horas del día 06/09/2016, en el cruce camino a la Piedrera y Camino a Cruz Vieja, colonia Lomas del Mirador en ese municipio, se localizando los dos cuerpos sin vida de dos masculinos de aproximadamente 30 años, ambos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego, personal del Semefo se hizo cargo del servicio.



7 de septiembre



25. A las 12:25 horas por el camino Buena Vista a la Tejeda en Tlajomulco de Zúñiga, localizó el cuerpo sin vida de una femenina de aproximadamente 30 años, la cual presentaba una lesión por contundentes en el cráneo, desconociendo quién o quiénes fueron los causantes.



26. A las 16:30 horas del día 07/09/2016, en el cruce de Lázaro Cárdenas y avenida de las Rosas colonia Jardines de los Arcos en Zapopan, se localizó el cuerpo sin vida de un n/n masculino de aproximadamente 40 años, el cual presentaba a simple vista varios impactos de proyectil de arma de fuego, lográndose saber por medio de testigos oculares que los causantes fueron varios sujetos a bordo de un vehículo tipo Sentra color verde y una camioneta tipo pick up color blanca.



27. A las 20:00 horas del día 08/09/2016, en el cruce de Cerro del Tezontle y Boulevard Chulavista Fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga, se localizó el cuerpo sin vida de un masculino de 45 años, quien presentaba lesiones producidas por impacto de proyectil de arma de fuego.



28. A las 20:10 horas del día 07/09/2016, en el cruce de Gaza y José María Iglesias colonia Lomas de San Eugenio en Guadalajara, se localizó tirado en el piso el cuerpo sin vida de un n/n masculino de aproximadamente 25 años, quien presentaba heridas de proyectil de arma de fuego, manifestaron testigos oculares que momentos antes el hoy occiso iba circulando a bordo de una motocicleta Kurazai 120cc, color rojo con negro, sin placa de circulación, y en el semáforo se le emparejó una camioneta tipo y desde el interior le efectuaron las detonaciones de arma de fuego.

29. Ávila Camacho al cruce de Revolución, colonia San Martin de las Flores de Arriba, en Tlaquepaque. Refieren que sobre los cruces ya mencionados se localizó a un masculino de 30 a 35 años, a simple vista presenta heridas de objeto punzocortante, mencionan los testigos que fue agredido por varios sujetos, los cuales le causaron las lesiones que le ocasionaron la muerte.



30. Privada Limones cruce con Paseo de los Manzanos, colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan. Refieren que sobre los cruces ya mencionados se localizó a un masculino occiso por agente contundente en cráneo, en relación a los hechos desconocen cómo fueron y quién o quiénes fueron los presuntos responsables.