Ejidatarios de El Zapote tomarán instalaciones de SCT si no les pagan terreno

El grupo de 250 acudirán a tomar el edificio ante la falta de pago por parte del gobierno

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Si en cinco días las autoridades federales no pagan a los ejidatarios de El Zapote, un grupo de 250 personas que incluirán a sus familiares acudirán a tomar las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la capital del país, informaron los representantes del grupo este jueves. Una nueva negativa provocaría que se regresaran a tomar de nueva cuenta el aeropuerto.

"Vamos a tomar el estacionamiento. Las acciones van a ser más fuertes que la vez pasada, todo esto va a ser en forma pacífica, pero el ejido El Zapote no está dispuesto a quedarse pasivo mientras que un grupo de españoles junto con algunos funcionarios de México se siguen enriqueciendo más a costilla de lo de nosotros", sentención Nicolás Vega Pedroza, presidente del Comisariado Ejido El Zapote.



Vega explicó que las autoridades tenían tres días a partir del 29 de abril pasado para cumplimentar el fallo protector a favor del ejido por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito. El juzgador resolvió que fue ilegal la indemnización que se ordenó en el decreto expropiatorio de sus tierras el 19 de septiembre de 1975 para la construcción del Aeropuerto Miguel Hidalgo, por lo que dicho decreto es actualmente inválido.



"El ejido ya está desesperado porque no ven ninguna intención de cumplir de parte de las autoridades en el pago, cuando salimos del aeropuerto hicimos un convenio en el que se comprometieron que siete días después de la sentencia iban a pagar. Han pasado más de cinco meses y no vemos la voluntad ni ningún acercamiento para llegar a algún acuerdo".



Con base en avalúos actuales, los ejidatarios estiman negociar con las autoridades federales a partir de un estimado de dos mil 619 millones de pesos, según los costos comerciales de la tierra.



Vega lamentó que tras reuniones con representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que es el que cuenta con la concesión del aeropuerto, y de la federación, nunca se les ha hecho una oferta.



El siguiente paso de los representantes legales será la denuncia por el incumplimiento a la ejecutoria en contra del Presidente, Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz, y los demás implicados.



EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO