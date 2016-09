Ampliación de autoría a Zapopan es 'venganza': Lemus

El alcalde señala que Alonso Godoy tomó la medida por haber pedido que no siguiera en la ASEJ

ZAPOPAN, JALISCO (08/SEP/2016).- Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, señaló que la ampliación de la revisión que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) hará al municipio que dirige es una "venganza personal" de Alonso Godoy en su contra por haber pedido que no siguiera al frente de la ASEJ.



"Hay que recordar que desde que fui presidente de Coparmex hace aproximadamente ocho años iniciamos esta lucha social con distintos organismos, no solamente para que Alonso no continuará al frente de la autoría, sino para encontrar un perfil adecuado, técnico, que garantice la rendición de cuentas, de cómo se ejercen los recurso públicos en Jalisco", explicó el primer edil.



Lemus informó que recibieron por escrito de que el organismo iba a ampliar la revisión del ejercicio pasado, de octubre a diciembre de 2015. "Ya se había presentado toda la información desde hace varias semanas pero el auditor envió un nuevo oficio donde amplía el plazo hasta el último día de 2016 y fortalece la auditoría con 14 elementos, es una venganza personal, el que nada debe nada teme, me encuentro extraordinariamente tranquilo en que la forma en que se han ejercido los recursos en Zapopan, ha sido transparente y siempre cumpliendo con la ley".



En otro tema rijoso, también dijo que presentará un extrañamiento ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) debido a que está se anticipó al anuncio del proyecto que realizarán con las empresas Flex (Flextronics) y Nike, uno de los resultados de la gira de trabajo que realizó Lemus en el Silicon Valley de San José, California, en agosto.



"Lo celebran como si fuera un logro propio, la verdad es que me da mucha tristeza ver que desde la Secretaría de Desarrollo Económico no se comprenda la importancia de que el gobierno federal, estatal y municipal debemos de trabajar en conjunto, de la mano, respetando acuerdos y no con anuncios que tienen la única intención de adjudicarse medallas que no le tocan", indicó el primer edil.



La iniciativa con la empresa Flextronics consiste en un centro de diseño en la planta norte, ubicada sobre Avenida Aviación, en el que trabaje talento local ya que anteriormente esto se hacía en Estados Unidos. Lemus informó que se generarán 45 empleos con sueldos mensuales que en promedio ascenderán a 35 mil pesos.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ