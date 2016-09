Por mal estado de escuela, mil 400 alumnos de primaria sin clases

Las instalaciones de la primaria Francisco I. Madero en Tlajomulco no son aptas para las clases

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (08/SEP/2016).- Una decisión incorrecta tiene a unos mil 400 alumnos y padres de familia de la escuela primaria Francisco I Madero de Villas de la Hacienda, en Tlajomulco sin clases y con problemas complejos de infraestructura al inmueble, ya que según un estudio de mecánica de suelos el centro educativo nunca debió ser construido en esa zona. Se anuncia que para el lunes inician las clases con las precauciones debidas.



Así lo informó Francisco Ayón, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, tras la reunión sostenida con los padres de familias y maestros en el centro escolar.



"La prioridad para este gobierno es cuidar la seguridad de los alumnos. La escuela se construyó en tiempos del gobernador Francisco Ramírez Acuña y se hizo en un terreno que no es apto, al paso de los años la escuela tiene variaciones, hace seis años se hizo una inversión importante, incluso con instalación de polímero, pero el problema es complejo en su infraestructura".



Un estudio de mecánica de suelos concluyó que no es sitio óptimo para alojar una escuela, por lo que el gobierno municipal donó el terreno para edificar una nueva escuela, pero han existido retrasos que provocó la manifestación y el cierre de la avenida Concepción del Valle por parte de los padres de familia, quienes piden una solución inmediata.



El fin de semana se emparejará la zona de las aulas provisionales, se instalará una cisterna, porque los baños no tienen agua debido a los tandeos que realiza Tlajomulco y se realizarán trabajos para tener una "escuela digna".



La promesa del titular de la SEJ fue que en marzo de 2017 la escuela quedará terminada y explicó que las obras se han retrasado por los trámites de la donación del terreno y el cumplimiento de la normatividad, sin embargo aseguró que se construirá la nueva primaria, una secundaria y un preescolar.



El secretario solicitó a la Contraloría del Estado revisar el tema y checar la situación para determinar quiénes podrían ser los responsables de la construcción de la escuela en dicho sitio, ya que se han invertido recursos económicos y la rehabilitación vía polímeros que no sirvió de nada.



En mayo pasado los problemas se agudizaron para los alumnos y maestros, ya que con el temblor registrado las aulas sufrieron desperfectos que se espera para el fin de semana queden solucionados.



Por su parte, Protección Civil de Tlajomulco acordonó la zona desde principio de semana, porque existe riesgo de que algún menos pueda sufrir algún accidente, pero no está clausurada como se especuló, según el gobierno municipal.



"Se acordó la zona y por eso los padres se han manifestado, tienen temor de que algo les pase a los niños, quieren que la Secretaría de Educación resuelva la problemática de las aulas", dijo el departamento de Comunicación de Tlajomulco.



A temprana hora padres de familia y maestros se manifestaron cerrando la avenida Concepción del Valle a su cruce con el ingreso a la colonia Santa Fe, provocando congestionamiento vial, por lo que Francisco Ayón acudió al sitio para conocer la problemática cuando se trasladaba a la inauguración oficial del módulo del plantel CECyTEJ Tlajomulco-Santa Fe.



El dato

La escuela primaria tiene 24 aulas, es una de las escuelas más grandes con mil 400 alumnos y los padres exigieron una solución inmediata, ya que el curso escolar anterior no concluyó por las recomendaciones de Protección Civil.

EL INFORMADOR / GUDALUPE TREWARTHA