Aún faltan espacios para estudiantes de preparatoria: SEJ

Durante inauguración del plantel CECyTEJ Santa Fe reconocen que faltan 14 mil espacios

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (08/SEP/2016).- Aunque mil 217 alumnos ingresaron al nivel medio superior por la vía del examen único que realizan los subsistemas COBAEJ, CECyTEJ y CONALEP en coordinación con la UdeG en el ciclo 2016-2017 en la entidad, Jalisco aún necesita 14 mil espacios para estudiantes de dicho nivel, es decir su cobertura es de 75 por ciento.



Lo anterior lo reconoció el coordinador de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Édgar Eloy Torres Orozco, durante la inauguración del plantel de CECyTEJ Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, el cual tuvo un costo de 14 millones de pesos.



"Jalisco tiene una no admisión importante a pesar de los esfuerzos que ha hecho la UdeG, los sistemas estatales y federales, no hemos logrado tener la cobertura total, hemos avanzado en las metas de cobertura, andamos en 75% en este momento, cuando el gobierno inició con 62% de cobertura".



El funcionario explicó que se ha avanzado de manera significativa en la matrícula a nivel medio superior, sin embargo debido a la socialización de que existen más lugares en preparatorias el número de aspirantes a los subsistemas públicos han aumentado.



"Un 25 por ciento de jóvenes no tiene acceso a educación media superior en el estado de Jalisco, es decir una no admisión detectada de 14 mil estudiantes, la mayoría concentrada en ZMG con ocho mil, mil 1500 en Puerto Vallarta y el resto en más de 100 municipios.



Por otra parte, Torres Orozco enfatizó que Jalisco es por segundo año consecutivo el estado que mayor inversión en infraestructura a nivel medio superior en el país, al recibir en los dos últimos años casi mil 200 millones de pesos.



Existen nuevos proyectos para construir CECyTEC con la finalidad de atacar la cobertura y calidad en el Centro de Guadalajara en la escuela Basilio Badillo, Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, en la colonia Jauja en Tonalá, en El Salto, Lagos de Moreno, Tala, Zapopan, Ixtlahuacán, San Juan de los Lagos y Ameca



Con nueva escuela ya no sufre calor



Martín Balderas tiene 15 años, con su uniforme limpio y sus zapatos lustrosos entrecruza los dedos de las manos, dice estar nervioso, su rostro lo dice todo, le gusta su nueva escuela, es uno de los estudiantes beneficiados con el nuevo plantel de CECyTEJ Santa Fe, por lo que dice ya no sufrirá más calor al dejar las aulas temporales.



El joven es parte de los 512 alumnos beneficiados en el nuevo plantel que pudieron acceder a la preparatoria. "Yo la verdad quería entrar a la UdeG, pero mis papás me convencieron que no podía trasladarme todos los días a Guadalajara, vivimos aquí en Chula Vista, así que llegó caminando", dice Martín.



Además el estudiante de primer grado de prepa dice que le gustan mucho los laboratorios de cómputo, así como las aulas didácticas y que hasta los baños están bonitos.

El dato



Jalisco es el estado con menor deserción en educación media superior a nivel nacional, con un porcentaje de abandono de 2.57 por ciento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)



EL INFORMADOR / GUADALUPE TREWARTHA