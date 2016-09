Por unanimidad, diputados aprueban echar atrás aumento de sueldo

El Pleno del Congreso de Jalisco avala que legisladores sigan con las percepciones anteriores

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Luego de que los diputados locales se ajustaran el sueldo conforme al tabulador, ya que por un error administrativo estaban recibiendo menos, este jueves, en sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad seguir percibiendo lo mismo que en meses pasados, antes del aumento.



La propuesta se realizó por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) y el diputado independiente, Pedro Kumamoto.



"Con el propósito de no generar una percepción de insensibilidad, asumimos el compromiso de proponer una reducción en las percepciones considerando un sueldo menor a los primeros ocho meses. Por lo que se propone dar regularidad a las percepciones de diputados, secretarios generales y directores".



Antes de la votación, Rocío Corona Nakamura, diputada del PRI, propuso modificar la propuesta incluyendo retirar el derecho de los legisladores a pedir préstamos al Congreso, ya que "no es banco, ni casa de préstamos".



Sin embargo, fue rechazada con 29 votos en contra, una abstención de Kumamoto y el voto a favor de la diputada. "No es robar pedir un préstamo[...]Debemos dejar de hacer políticas populistas que, en lugar de darnos, perjudican a familias", sentenció el diputado del PVEM, Enrique Aubry.



En el tema del reajuste al salario, Kumamoto señaló que "Lo que nos toca es hablarle de frente a la población y nos estamos ajustando para abajo, hacia los 65 mil 900 pesos netos,que es el promedio de lo que hemos estado ganando durante la Legislatura".



Mientras que Ismael del Toro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que "otra vez privilegiamos en esta Legislatura las buenas prácticas y así vamos a poder zanjar este tema y seguir con la agenda del Congreso[...]Además tendría que hacerse un reajuste de partidas, para gastar el dinero correctamente y con transparencia".



El sueldo neto de los diputados queda en 65 mil 952 pesos, el de los secretarios generales en 59 mil 382 y el de directores en 45 mil 375.



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN