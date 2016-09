Arreglarán calles en cabecera de Tesistán

Este proyecto de repavimentación es una de las propuestas elegidas por la gente como parte del presupuesto participativo

ZAPOPAN, JALISCO (08/SEP/2016).- Las calles que rodean la plaza principal de Tesistán serán intervenidas durante los próximos tres meses con una inversión de 21.33 MDP por parte del gobierno de Zapopan, anunció esta mañana el alcalde Pablo Lemus en el arranque formal de las obras que abarcarán mil 540 metros (1.5 KM) de longitud.



El primer edil, Pablo Lemus Navarro señaló que este proyecto de repavimentación fue una de las propuestas elegidas por la gente como parte del presupuesto participativo que se hizo en el pago del predial.

"Es un pavimento que esperamos tenga una durabilidad de diez años. Según los mismos habitantes nos han dicho que desde hace 25 años no se le invertía un centavo a las calles de la cabecera, vamos a hacer obras de la mejor calidad, traemos concreto hidráulico, estampado para salvaguardar la imagen e historia de Tesistán y hemos iniciaron con las principales calles que se tienen alrededor de esta hermosa plaza pública".



El presidente municipal indicó que dentro de las obras agregaron la construcción de un colector. "Vamos a hacer la inversión para evitar inundaciones que sería adicional a los 21.33 millones de otros ocho millones de pesos, porque si se sigue inundando no va a servir de nada".



David Zamora, director de Obra Pública e Infraestructura, detalló que además del cambio de concreto se realizarán labores de sustitución de línea de agua potable, alcantarillado, preparación para alumbrado público, banquetas, bolardos y señalética horizontal. Los trabajos beneficiarán a 25 mil habitantes.



Socorro Zárate, vecina de Tesistán, calculó que hace más de 20 años no arreglaban esas vialidades y "estaban muy feas",



Adolfo Ríos, comerciante de la plaza, dijo que en las calles de la cabecera sí se inunda mucho: "Parece un canal de agua. Con el colector que están programando espero que ayude".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ