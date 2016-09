Migración, tema en visita de presidente de Honduras en Jalisco

Juan Orlando Hernández habló de los esfuerzos que se han hecho junto con México para priorizar este tema

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, realizó una visita a Jalisco para entablar reuniones con empresarios del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y con el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz.



Uno de los temas más importantes que se trataron en su encuentro con el gobernador, en Palacio de Gobierno, así como con empresarios, en Expo Guadalajara, fue el de la migración de personas hacia Estados Unidos.



Sin dar más detalles, Hernández Alvarado habló de los esfuerzos que se han hecho junto con México y Estados Unidos para priorizar el tema migratorio y de seguridad, que va de la mano con la iniciativa del Plan de la Alianza para la Prosperidad que lanzaron Honduras, Guatemala y El Salvador.



Por su parte, Sandoval Díaz destacó que el problema de migración es un tema preocupante en común entre los mexicanos y los hondureños, el cual se debe atacar de raíz, no con políticas de prohibición.



"Para nadie es desconocido que uno de los problemas que nos atañe, aunque no sea directamente en nuestro caso, es el de la migración de ciudadanos al Norte del continente; para el presidente Juan Orlando, la migración ilegal a los Estados Unidos no se combate con barreras, con muros, sino atajando el problema en el sitio de los problemas, como la pobreza, la inseguridad, que empujan a millones de ciudadanos a migrar hacia el Norte".



Además de la migración, el presidente de Honduras manifestó el trabajo que Jalisco ha hecho en torno al emprendimiento, tecnología, agroindustria y la parte automotriz y el turismo, que impulsan el desarrollo económico y el crecimiento social en el Estado.



Como parte de los resultados de la visita del presidente de Honduras, se estableció una próxima visita del primer mandatario estatal al país centroamericano, así como de representantes de la iniciativa privada y emprendedores, a fin de que se puedan materializar proyectos de crecimiento económico.



"Queremos invitarlos a que vayan a Honduras para que pronto podamos tener los diferentes portafolios, tener al sector privado de ambos países, de ambos estados, el sector gobierno como facilitadores y establecer una gran alianza de gran provecho para Jalisco, México y Honduras".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR