Buscan desaparecer Comisión de Tarifas

El objetivo es prevenir suspensiones en el servicio del transporte público como este miércoles

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- Con el objetivo de prevenir suspensiones en el servicio del transporte público, como el que se vivió este miércoles, cuando 40 rutas de autobuses pararon sus labores, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Alejandro Hermosillo, dijo que la mejor opción es desaparecer la Comisión de Tarifas.



"Lo que creemos es que, perfectamente, desapareciendo la Comisión de Tarifas eliminaríamos este tipo de paros. Este tipo de paros tienen su raíz en que la tarifa se define políticamente y, si la tarifa se define políticamente, los transportistas van a tratar de ejercer presión política afectando a los usuarios. Por eso hablamos de empoderar a los usuarios, porque lo que vemos hoy es lo que va a seguir pasando con el viejo modelo de transporte".



El diputado asegura que el servicio no ha mejorado y las muertes relacionadas con el transporte público no cesan, por lo que "no se han ganado" un aumento en la tarifa. Es por eso que este jueves, se propondrá, ante el pleno del Congreso, desaparecer la Comisión. "Creemos que la tarifa debe basarse en lo técnico y de los hechos y que por fin se le entre de lleno al cambio en el modelo de transporte".



