Sortean baches todos los días

El Ayuntamiento de Guadalajara tiene 149.9 millones de pesopara repararlas

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- Los automóviles circulan como si pasaran sobre un campo minado, siempre con precaución y con cuidado de no dar el paso equivocado. Aunque lograr una hazaña semejante es casi imposible, pues las calles de Talpita y Blanco y Cuéllar parecen bombardeadas, con decenas de baches en todos lados.

Por Francisco González Bocanegra no se puede transitar en línea recta y tampoco pueden pasar dos vehículos al mismo tiempo, los socavones no lo permiten y los costales que alertan de su presencia, menos. En Francisco Sarabia, los baches hacen saltar a los autos y cobran víctimas todos los días: suspensiones, llantas y rines han dado en el punto su última vuelta.

En San Pablo han cobrado venganza a aquellos que los quieren esquivar y terminan chocando con otros autos o se topan de frente con postes.

Los baches ,“los mentados baches”, son como la mala hierba: por más que los tapen, siempre regresan. Los vecinos aseguran que eso es de todos los días y así ha sido desde que tienen memoria.

“Las calles llevan un buen de rato así. A veces vienen y las arreglan pero al rato se ponen igual, nomás les ponen puros parches”, asegura Marisa. “El jueves tuve un accidente en el camión, pues el chofer por esquivar un socavón terminó estampándose. Iba en la 78 C en la Calle 76 y la de Felipe Ángeles”.

Brian, quien es motociclista, asegura que el mal estado de las calles en Blanco y Cuéllar provoca que casi cada semana tenga que reemplazar las llantas de su moto.

“También he derrapado y me he caído varias veces por culpa de los baches, la verdad es que es muy peligroso”.

“No podemos ni andar en las calles”, dice por su parte Roberto Martínez, “Están todas llenas de pozos”.

Este lunes el Ayuntamiento de Guadalajara indicó en Sesión de Cabildo que recibió 353 millones de pesos (MDP) procedentes de la Federación para el desarrollo de obra pública. De este recurso, 149.9 millones de pesos se destinarán para pavimentación de calles al oriente de la ciudad.