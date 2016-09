Marcharán contra matrimonio gay en siete municipios

En total, en 101 ciudades del país habrá manifestaciones a favor de lo que llaman 'familia natural' este sábado

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP2016).- San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Autlán de Navarro, Puerto Vallarta y Guadalajara serán los siete municipios donde se realizarán movilizaciones para manifestar rechazo a las iniciativas presidenciales que buscan avalar la unión entre personas del mismo sexo y así proteger lo que denominan "familia natural", es decir, la conformada entre padre, madre e hijos.



La organización Frente Nacional por la Familia, capítulo Jalisco, detalló que el próximo sábado 10 de septiembre se realizará una marcha en 101 ciudades de todo el país para mostrar inconformidad ante las propuestas del Presidente Enrique Peña Nieto, quien propone avalar como matrimonio a la unión civil entre dos personas, y no sólo entre un hombre y una mujer.



"Nadie podrá detener esta legítima movilización en la que México refrendará que no podrá tener cabida en este país ningún proyecto ideológico que busque destruir a la célula básica de la sociedad, que es la familia", se lee en un comunicado emitido por la asociación.



A la manifestación en Guadalajara, los organizadores esperan que asistan 100 mil personas. Iniciará el próximo sábado en la Glorieta de La Minerva a las 17:00 horas, para posteriormente trasladarse al cruce de Avenida Vallarta y Chapultepec, donde se leerán sus peticiones ante las iniciativas presidenciales.



"La familia natural que nosotros defendemos es la célula básica de la sociedad, la que está consagrada en la declaración de los derechos fundamentales: madre, padre que procrean y forman una familia. Esta célula fundamental es la que genera el bien social", señaló Jaime Cedillo Bolívar, presidente en Jalisco del Frente Nacional por la Familia.



Los miembros de la organización destacaron que lo que se busca con estas manifestaciones es reconocer al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con fines de procreación; el derecho de los niños en orfandad a ser adoptados por un padre y una madre; el derecho de los padres a educar a sus hijos en cuestiones de moral y sexualidad, y que las políticas públicas tengan perspectivas de familia.



"Matrimonio sólo existe uno, y éste existe antes que el Estado y antes que las leyes. Debemos de entender que es una realidad natural, por eso los derechos humanos consagran esa unión como un elemento natural, no algo que el Estado mexicano o las leyes mexicanas hayan inventado, es algo que existe anterior al propio Estado", agregó.



Cedillo Bolívar mencionó que posteriormente, el 24 de septiembre, participarán en la manifestación que convoca el Frente Nacional por la Familia en la Ciudad de México, donde presentarán firmas para frenar las iniciativas presidenciales que se encuentran en análisis en el Senado de la República.



Además, los organizadores de la manifestación exhortaron a la sociedad a desestimar la información no oficial que se comparte en redes sociales.

EL INFORMADOR / PABLO MIRANDA