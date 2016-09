Artesanos protestan en el Ayuntamiento de Guadalajara

La lideresa de los artesanos indica que el municipio no quiere renovar el permiso para trabajar en la vía pública a unos 120 comerciantes

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- Comerciantes de artesanías de la Plaza Tapatía se manifiestan desde esta mañana a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara. Denuncian que el municipio no les permite trabajar desde el viernes de la semana anterior.



Este viernes, el Ayuntamiento realizó un ejercicio de verificación de vigencias de los permisos de artesanos instalados en Plaza Tapatía. Ese día entregaron 45 permisos para que los vendedores continuaran con sus actividades.



Sonia Ferrara, lideresa de los artesanos, indicó que a alrededor de 120 personas a las cuales el municipio no quiere renovarles el permiso para trabajar en la vía pública.



"No tenemos donde trabajar desde el miércoles ya no quisieron renovarlos nos permisos, el jueves trabajamos pero el viernes ya no nos dejaron instalarnos".



Sonia aseguró que permanecerán en el Ayuntamiento hasta que sean escuchadas sus demandas. Por lo pronto, los artesanos ya se instalaron con su mercancía en los arcos del Palacio Municipal.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS