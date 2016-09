Disminuyen sanciones contra autos por carecer de seguro

De 2014 a 2015, pasaron de de 16 mil 171 a 10 mil 40

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- Aunque la mayoría de los automovilistas jaliscienses no cuenta con un seguro de vehículos, las sanciones aplicadas a conductores que carecen de una póliza que cubra al menos daños a terceros disminuyeron casi 40% de 2014 a 2015, al pasar de 16 mil 171 a 10 mil 40.

En lo que va de este año (con corte al 16 de junio) suman apenas seis mil 570 folios, informa Francisco Poe Morales, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov).

La sanción vigente para conductores que carecen de seguro en la Entidad es de 10 a 30 días de salarios mínimos; o bien, de 730 a dos mil 191 pesos. Sin embargo, es posible cancelar la multa si se presenta la póliza de seguro en los 20 días posteriores a su aplicación. Con lo que cuesta la infracción sí es posible adquirir una póliza de seguro básica de daños a terceros.

“Es mejor que estén asegurados y así se quitan de problemas porque tienen la seguridad jurídica. De otra manera andan buscando al primo, al amigo, al abogado porque dañó patrimonio del Estado de las calles, o peor aún, hay un lesionado o un muerto”.

Quien conduce un vehículo está obligado a cumplir la ley; contar con el seguro de daños a terceros es una obligación, aunque el funcionario recomienda contratar una póliza de cobertura amplia.

Poe Morales dice desconocer cuántos autos asegurados hay en el Estado, pero acentúa que la dependencia realiza acciones para impulsar el cumplimiento de esa obligación, informando a los aspirantes que van a tramitar su licencia de conducir que la ley obliga a asegurar el vehículo.

SABER MÁS

Cobertura

Se recomienda contactar con un agente de seguros para que le explique qué sí y qué no cubre una póliza, para con base en esa información tomar la mejor opción de protección.

Los costos y las coberturas son fundamentales.

Radiografía

• 1 de cada 4 autos sufre un accidente cada año.

• 7 de cada 10 autos no están asegurados.

• 121 mil millones de pesos en pérdidas materiales son generadas por los accidentes viales.

• Fuente: AMIS.

Muertos

En Jalisco, fallecen en promedio tres personas al día en hechos de tránsito, así como otros 20 lesionados.

Demandan hacer cumplir la ley

En el papel que le corresponde realizar a la autoridad para hacer cumplir la exigencia de que el automovilista cuente con un seguro que cubra al menos los daños a terceros, su actuar ha sido “malo”, por lo que la presidenta de la organización Víctimas de Violencia Vial, Alma Chávez Guth, demanda que se retome el tema y deje de ser letra muerta.

Con los cambios de funcionarios en la Secretaría de Movilidad (Semov), considera, el tema dejó de ser importante para las autoridades.

El seguro de responsabilidad civil protege a las víctimas, de manera que, al no contar la mayoría de los automovilistas con ese instrumento, cuando sucede un accidente en el que desafortunadamente hay fallecimientos, el responsable en muchos casos huye del lugar por no tener recursos para cubrir los daños.

Si hay lesionados, muchas veces los hospitales públicos se hacen responsables de las víctimas. Por ello también favorecería que el automovilista fuera responsable del accidente a través de su seguro, y que los heridos reciban servicios hospitalarios en clínicas privadas.

“Que presenten póliza cuando pagan refrendo”

En el impulso al cumplimiento de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, que obliga a que los vehículos cuenten con un seguro de daños a terceros, las autoridades estatales no han implementado una estrategia eficiente para verificar que se acate la disposición.

De acuerdo con Carlos Olascoaga Villanueva, presidente del Comité Consultivo de Agentes de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (y ex presidente del organismo a nivel nacional), en Jalisco sólo entre 25 y 30 por ciento de los vehículos están asegurados.

“Se ha tomado más como una situación de tratar de convencer que de obligar… algo tan grave debería ser más obligatorio y más vigilado”.

Una forma de lograrlo, opina, podría ser exigirlo cuando el propietario del vehículo acude a pagar el refrendo vehicular. Y agrega que las compañías de seguros han realizado mucha labor, pero han avanzado poco.

Para él, las razones por las cuales la mayoría de los automóviles no están asegurados son diversas: la falta de cultura, confiar en que no participarán en un accidente automovilístico, la situación económica, o incluso la desconfianza de que el seguro no les cumplirá en caso de algún percance.

Considera fundamental que al contratar una póliza —ya sea de cobertura amplia o sólo de daños a terceros— se realice con agentes profesionales, quienes brinden asesoría óptima. Hoy, muchos automovilistas desconocen que hay opciones de pago anuales, semestrales o mensuales.

Por los beneficios que representa en caso de algún percance, “la verdad es que el seguro de un carro no es caro”. Contratar una póliza con cobertura amplia ronda los 10 mil pesos al año. Y para un automóvil con valor de entre 200 mil y 250 mil pesos, son alrededor de ocho mil pesos. “Vale la pena pagarlos”.

No obstante, para cumplir con la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco es suficiente contar con un seguro de daños a terceros, y para eso hay ofertas desde los 600 hasta tres mil pesos anuales, que pueden llegar a cubrir hasta cuatro millones de pesos. Esta cobertura, explica, no es para daños del vehículo, sino para atender lesiones de los ocupantes de la unidad.

En el caso de las pólizas de daños a terceros más económicas, se cubren cantidades limitadas que rondan los 100 mil pesos.

“Pero si alguien tiene la desgracia de atropellar a una persona, que fallezca esa persona, la propia Ley del Estado de Jalisco me obliga a pagar sobre tres millones de pesos, entonces con esos 100 mil pesos no hago nada… el seguro debe ser para las cosas graves realmente”.

En el caso de vehículos con valor de 100 mil pesos hacia abajo, estimó, en promedio un seguro de cobertura amplia puede costar aproximadamente cinco mil pesos.

En este caso se cubren peritajes al vehículo, el robo (se paga el valor comercial de la unidad), incluye la responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes y personas, también asistencia legal, gastos médicos de los ocupantes del vehículo.

Incluso hay servicios complementarios como grúas y envío de gasolina en caso de quedarse sin combustible.

Instrumento “noble”

La cobertura esencial, la mínima indispensable que debe contar un automóvil, es la de un seguro de responsabilidad civil o daños a terceros, que es un instrumento “muy noble”, de acuerdo con Carlos Jiménez Palacios, gerente de automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Advierte diferencias entre la cobertura amplia y daños a terceros: “El seguro de responsabilidad civil solamente cubre las lesiones que puede haber; el de cobertura amplia también cubre al vehículo. En la cobertura de los daños a terceros y en su patrimonio estamos hablando de una cifra muy pareja de 30 por ciento (del costo que tiene la cobertura amplia)”.

En ese sentido, en la cobertura amplia el asegurado tiene que contratar un deducible y, en el de responsabilidad civil, no.

No al contrato por internet o teléfono

Aunque la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco obliga a que los automovilistas cuenten con un seguro que cubra daños a terceros, la recomendación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es contratar uno de cobertura amplia.

Para la delegada en Jalisco del organismo, Ana Estela Durán, es fundamental evitar contratar seguros vía telefónica, por internet o en cajeros automáticos.

Lo mejor es acudir a una aseguradora y pedir a un agente que explique a detalle el producto que se contratará, cobertura, montos y plazos a pagar.

Antes de hacer una contratación, también es recomendable revisar en la página web de Condusef el apartado de Buró de Entidades Financieras, la cual despliega en el apartado de seguros, información sobre cuál es la empresa mejor calificada, la que más quejas tiene, cuántas aseguradoras ofrecen sus servicios y los productos.

LA PÓLIZA CUESTA MÁS BARATA

Choca y paga tres mil 500 por no traer seguro

Salía a circular por las calles de la ciudad “con la bendición de Dios”: Daniel Ramírez no contaba con ningún tipo de seguro. Recientemente, mientras transitaba por Federalismo se descuidó al revisar un mensaje de su celular y provocó un percance vial. Atender su teléfono le costó tres mil 500 pesos. Por fortuna el choque no fue de gravedad.

“Me salió barato, pero sí me dejó pensando que es importante que la gente tenga seguro”.

El auto contra el cual se impactó era conducido por una mujer quien sí tenía asegurada su unidad. La afectada llamó a su compañía de seguros.

Daniel menciona que de inmediato se hizo responsable del percance. A su arribo, el ajustador calculó el daño sufrido por el vehículo de la conductora en tres mil 500 pesos. El muchacho no portaba esa cantidad; fue a un cajero cercano para sacar dinero y cubrir el monto por el daño causado.

Con ese gasto, Daniel pudo haber contratado el seguro anual de daños a terceros. Él siempre pensó que los seguros de autos eran caros; sin embargo, al revisar algunas tarifas de daños a terceros se sorprendió de que haya opciones accesibles.

“Mi experiencia con los seguros es que eran caros. No sé si ahorita por la sobreoferta o, algo por el estilo, hay más opciones económicas. Debería haber más difusión de las tarifas de las pólizas”.

Aprendió la lección. Su auto, que en estos momentos está descompuesto, tendrá seguro cuando vuelva a rodar por las calles.

“El que tenga coche debe saber que así como le tiene que poner gasolina, también tiene que tener un seguro… es lo que yo aprendí de chocar”.

El uso del teléfono celular, la falta de atención al volante y el abuso en el consumo de alcohol son los tres principales responsables de accidentes automovilísticos en el país, confirma una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

En México, los peatones y motociclistas son los más expuestos a sufrir accidentes viales, en tanto que 65.8% de la población cree que no se conoce el reglamento de tránsito.

Una cuarta parte de la población ha sido víctima o provocado un accidente o sufrido o motivado alguno de sus familiares, pero para casi tres cuartas partes es algo desconocido. Los encuestados también piensan que la mala cultura vial provoca accidentes, así como la mala señalización en calles y caminos y no respetar las reglas viales.

Los promedios

De acuerdo con el Registro de Tarifas de Seguros Básicos que se localiza en la página electrónica de Condusef, en Jalisco se ofrecen diversas tarifas para el seguro de responsabilidad civil. Los precios más bajos anuales van desde los 659 pesos, pero existen varias opciones de distintas aseguradoras que rondan los mil 300.

De acuerdo con el Registro, nutrido con información de las propias empresas, el promedio del costo de un seguro de daños a terceros es de mil 448.84 pesos.

GUÍA

¿Qué tipo de seguros hay?

Las pólizas se dividen en tres y cada una incluye distintas coberturas: amplia, limitada y de responsabilidad.



¿Qué protección brindan?

Robo, accidentes, daños a terceros (responsabilidad civil), daños al automóvil, gastos médicos, daños por fenómenos naturales.

¿Qué cubre la póliza contra daños materiales?

Garantiza reparación de daños a consecuencia de la colisión, vuelco, rotura de cristales, incendio o fenómenos naturales, entre otras.

¿Qué es el robo total?

Ampara la pérdida total del vehículo por robo o asalto, así como los daños materiales y pérdidas a consecuencia de dicho evento.



¿Qué es la responsabilidad civil?

Cubre los daños ocasionados por el conductor a terceras personas en sus bienes y/o en sus personas con motivo de un accidente amparado por la póliza.



¿Qué son los gastos médicos a ocupantes?

Cubre los gastos por concepto de atención médica al conductor y otros ocupantes del automóvil a consecuencia de un accidente amparado por la póliza. Generalmente se establece un monto máximo por persona y un límite total por todos los ocupantes.



¿Cuál es la extensión de cobertura en responsabilidad civil?

Consiste en la extensión de la cobertura por daños a terceros para el titular de la póliza al conducir otro automóvil diferente al amparado en la póliza, con la excepción de vehículos de renta o de uso diferente al particular.



¿Qué incluye el equipo especial?

Accesorios, adaptaciones, conversiones y rótulos instalados al vehículo, adicionales al equipo original de fábrica.



¿Qué es el convenio expreso?

Es posible amparar los daños que sufra o cause el vehículo como consecuencia del destinatario a un uso de servicio diferente al indicado en la póliza, al arrastre de remolques, utilizarlo para fines de enseñanza, participar en pruebas de seguridad, resistencia o velocidad, fuerza y asistencia legal.

Sigue: #DebateInformador

¿A qué atribuye el bajo aseguramiento de autos en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador