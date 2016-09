Macrobús falla en señalética y semáforos peatonales auditivos

Uno de los problemas es que en horas de máxima demanda se colapsa el servicio

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- La falta de señalamientos de cruces peatonales es uno de los problemas más grandes detectados en la accesibilidad del Macrobús, los cuales no son visibles. Solamente tres estaciones tienen semáforos peatonales auditivos. Otro punto es la falta de rampas en las banquetas o el área a nivel del arroyo vehicular, las cuales son barreras u obstáculos para las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad limitada.

“También encontramos que en horas de máxima demanda u horas pico el servicio se colapsa totalmente y es imposible abordar una unidad, y se le complica el acceso a las mujeres de edad mayor, mujeres en periodo de gestación o acompañadas de un niño”, dijo Víctor Alvarado, investigador en Movilidad de El Poder del Consumidor.

Además, impide el fácil acceso el hecho de que no se cuente con el botón de llamado, que oprimen las personas para avisarle al operador que se tiene que alinear más a la estación y no dejar un espacio; según los estudios, el Macrobús no se alinea a distancias menores de 10 centímetros, como debería hacerlo.

“Por ser Macrobús el ente regulador, el ente que opera debe acercarse a las autoridades y decir que Obras Públicas trabaje con nosotros y todas las instancias, debe haber una comunicación total y de forma integral, al parecer que lo que se ve es que no existe esa comunicación, Macrobús es el que se debe de encargar de dar ese señalamiento, decir esta es la calificación que ahora tenemos y trabajar de forma conjunta para posicionarnos dentro de los primeros lugares”, finalizó Alvarado.

Los mejores BTR Nombre del BRT Lugar 1° Metrobús L5 Ciudad de México 2° Ecovía Monterrey 3° Metrobús L3 Ciudad de México 4° Metrobús L2 Ciudad de México 5° Metrobús L1 Ciudad de México 6° Vivebús Chihuahua, Chihuahua 7° RUTA 2 Puebla 8° Metrobús L4 Ciudad de México 9° Optibús León 10° RUTA 1 Puebla 11° Tuzobús Pachuca 12° Macrobús Guadalajara 14° Mexibús L1 Estado de México 14° Mexibús L3 Estado de México 15° Mexibús L2 Estado de México 16° Vivebús Ciudad Juárez, Chihuahua

A DETALLE

Principales ausencias

• Placas táctiles con información en alto relieve (pictogramas, textos y/o braile).

• Botones de llamado para indicar que las personas con discapacidad y/o movilidad están abordando.

• Información audible de la operación del servicio.

• Marca de cruce peatonal visible.

• Rampas en banquetas alineadas al cruce peatonal.

• Algunos semáforos peatonales audibles.

• Barreras físicas.

• Alineación menor a 10 cms de las unidades con respecto a la plataforma de la estación.

• Condiciones de accesibilidad para el abordaje en horarios de máxima demanda.

PLANTEAMIENTO

Posibles soluciones

• Que los ayuntamientos de Guadalajara y Tlaquepaque se coordinen con Siteur para dar mantenimiento a rampas, banquetas, pasos cebras y sancionar a comercios que impiden el acceso al Macrobús.

• Que la Secretaría de Movilidad, en conjunto con los municipios y Siteur, gestionen recursos para que todos los semáforos peatonales de los alrededores de Macrobús sean auditivos también.

• Que en todas las estaciones se coloquen los botones de llamado, para que las unidades se acerquen a la plataforma, según el Manual de Operación de Macrobús, que establece que debe acercarse a 10 centímetros.

Califica de bueno el servicio

Ernesto Peña tiene 56 años, a los tres años sufrió poliomielitis, por lo cual tiene atrofia muscular en sus piernas, por lo que camina con dos muletas especiales. El Macrobús es su medio de transporte.

Peña califica el servicio como bueno, acepta que el principal problema es que no todas las estaciones tienen el botón de llamado y por lo tanto los vagones del BRT no se acercan mucho a la plataforma y a veces se le dificulta subir.

“Me dan facilidades para subir, ingreso por la puertas especiales para mujeres embarazadas, pero a veces sí queda retirado el vagón, por lo que tengo que tener mucho cuidado al subir, de lo demás no tengo queja, es rápido, está limpio, son amplias las estaciones y eso me permite caminar sin problema, solamente en horas pico es cuando le sufro un poco”, afirma Ernesto.

Su problema es con el Gobierno

Marisela Saldívar usa silla de ruedas porque hace siete años perdió su pierna izquierda a causa de la diabetes. Ella vende gelatinas afuera de la estación Fray Angélico y a diario toma el Macrobús en la estación Agua Azul, pero sufre cuando quiere cruzar la calle para abordar, ya que las rampas en los alrededores están mal construidas y los pasos peatonales no están marcados.

“Mi problema no es con el Macrobús, es con el Gobierno municipal que no arregla las rampas para las personas que tenemos discapacidad, de verdad tengo que apoyarme de las personas para bajar la rampa, sino se me voltearía la silla”, dice Mary.

La mujer de 51 años coincide en que el único problema es que a veces el Macrobús queda muy separado de la plataforma, por lo que debe recibir apoyo para que la silla de ruedas no se mueva mucho.

NUMERALIA

El Macrobús de Guadalajara

27 estaciones evaluadas.

50 accesos evaluados.

12 es el sitio que ocupa en el estudio realizado por El Poder del Consumidor.

49.1% es la accesibilidad.