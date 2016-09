Mayoría no asegura auto, pese a pólizas baratas

Ni las sanciones ni los precios accesibles han provocado el aumento de vehículos asegurados

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2016).- Roberto Cruz conducía por la noche y se distrajo para buscar su celular. En segundos, impactó su auto contra la parte trasera de una camioneta. Corrió con suerte, pues la pick up era de modelo antiguo. Sin embargo, no se escapó de pagar cuatro mil pesos porque no tenía una póliza de seguro. Su vehículo lo fue reparando poco a poco; terminó pagando otros seis mil.

La Ley de Movilidad de Jalisco establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro de daños a terceros, como mínimo; no obstante, siete de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento.

Las reformas legislativas de poco han incidido para que los dueños de vehículos contraten una póliza: en Jalisco apenas se avanzó de 29.3% de autos asegurados en 2014 a 31% en 2015, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Sólo un millón 17 mil unidades tienen cobertura, de un padrón de tres millones 282 mil.

Esta obligación no es nueva en Jalisco; existe desde la anterior Legislatura. “Pero es letra muerta”, lamenta la presidenta de Víctimas de Violencia Vial, Alma Chávez Guth.

Para avanzar en el tema, el gerente de automóviles de la AMIS, Carlos Jiménez Palacios, indica que es necesaria una política de protección a las víctimas, mayor fiscalización de las autoridades y, en el caso de los propietarios, tomar conciencia de su responsabilidad.

A diferencia de lo que muchas personas creen, un seguro de responsabilidad civil o daños a terceros es accesible. Seguros Bancomer, por ejemplo, tiene el seguro básico anual más económico: 659.66 pesos. Después le siguen HDI Seguros, La Latino Seguros, Seguros Banamex y ANA Seguros, con 735.37, 761.82, 868.49 y 965 pesos, respectivamente, aunque es importante revisar a detalle cada cobertura y, sobre todo, no contratarla por internet o por teléfono.

El problema es que ni la legislación ni las tarifas bajas han incrementado los aseguramientos. La alerta es que en Jalisco se registran en promedio 113 accidentes viales por día, según la Secretaría de Movilidad (Semov).

En un siniestro en el que se generan sólo daños materiales, el sector asegurador paga en promedio 11 mil pesos; en caso de que también haya lesionados se le suman otros 19 mil pesos, detalla Jiménez Palacios. Pero si el percance es catastrófico, los daños pueden ser hasta por 200 mil pesos. Y en el supuesto de un fallecimiento la suma asciende hasta los tres millones de pesos. Por eso hay siniestros en los que el responsable puede perder su patrimonio si no cuenta con una póliza.

Francisco Poe, director de Seguridad Vial, acentúa que por temas como los costos y la socialización no se avanza más en este rubro.