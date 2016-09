Aprueban conectar estación Catedral con Plaza Guadalajara

La SCT avala la viabilidad por lo que ya diseña las modificaciones al proyecto original

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2016).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya avaló la viabilidad de conectar la estación Catedral de la Línea 3 del Tren Ligero con la Plaza Guadalajara, por lo que ya diseña las modificaciones al proyecto original con recursos federales, el municipio se compromete a realizar la remodelación de los locales, iluminación, construcción de baños y todo lo que requerirá la conexión.



Lo anterior lo anunció el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, al afirmar que le fue "bien" en su visita con el secretario de la SCT, donde revisaron los tiempos en la ejecución de las obras de la Línea 3, las cuales "van retrasadas".



"Fue una plática con ánimo constructivo con el secretario, nos fue muy bien, hablamos incluso de ajustes importantes al proyecto de Línea 3, uno es el de poder concretar la conexión del pasaje de Plaza Guadalajara a la estación Catedral, revisamos los detalles técnico, el costo de esta obra y va para adelante, hubo dos asuntos más que se analizaron y serán de gran utilidad para la ciudad, pero ellos lo anunciaran.



"Lo que le dijimos al secretario es que está obra de la Línea 3 además de ser una obra muy importante en materia de transporte público, es un proyecto que tendrá repercusiones desde el punto de vista de la infraestructura urbana y lo que se está pensando hacer en el distrito de Glorieta de La Normal requería de algunos ajustes técnicos al proyecto que fueron bien vistos y ya se están estudiando para que procedan técnicamente", dijo el alcalde.



Además el alcalde tapatío habló de la problemática de inundaciones que se ha generado con las obras en la zona de la colonia Alcalde Barranquitas.



"Encontramos un esquema para ayudar a los afectados, ya platicamos con el secretario del asunto y sobre todo que técnicamente se comprometieron a solucionar de inmediato este asunto".



El pasado jueves el municipio apercibió a la empresa encargada de la obra de construcción del Tren Ligero para que arreglen los desperfectos a los afectados, los cuales aún no tienen un número claro y por ello Protección Civil de Guadalajara levanta un censo, de lo contrario Alfaro Ramírez enfatizó: " no nos va a temblar la mano para clausurar la obra, el secretario se comprometió a que se cuadre la obra, se arregle técnicamente el problema, por lo que se tiene que cuadrar la solución técnica con el SIAPA y ya trabajan en esto".



Aceptó que en la semana visita la zona para conocer de cerca la problemática y buscar las formas de apoyar a los afectados, pero lo más preocupante es la solución técnica por la coyuntura del temporal de lluvias, además de que técnicamente en la zona está el vaso regulador del Parque Alcalde.



"No es un tema que corresponde al municipio directamente, son acciones de la Línea 3, pero no queremos hacernos a un lado", terminó diciendo.



EL DATO



Hoy en día la Plaza Guadalajara no tiene flujo de personas en el lugar, por lo que con la conexión con la estación Catedral mejorará las condiciones para los comerciantes del lugar.



EL INFORMADOR / GUADALUPE TREWARTHA