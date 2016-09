Alistan 'semáforo' para detectar alumnos con fallas en aprendizaje

La Secretaría de Educación Jalisco pretende ampliar y mejorar la atención para estudiantes con estos problemas

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2016).- Para detectar y atender de inmediato a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, las autoridades educativas estatales desarrollaron un sistema, conocido como un “semáforo”, que sirve para advertir a maestros y padres de familia si un niño se encuentra en esa situación. El objetivo es evitar que quede rezagado.

Pero, a fin de mejorar esa estrategia y no sólo detectar obstáculos en el proceso de aprendizaje, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) cambiará ligeramente el plan de estudios. Durante el próximo ciclo escolar, los profesores tendrán tiempo dentro de clases para evaluar a sus alumnos y para adecuar las actividades que realizan si observan que los estudiantes van retrasados con respecto al grupo entero.

“Se hacen anotaciones, el docente genera actividades y adecuaciones curriculares (…) El maestro colabora, con apoyo de los padres de familia, para que a través de actividades más sencillas el niño aprenda y salga del ciclo o bimestre”, menciona Víctor Manuel Sandoval Aranda, coordinador de Educación Básica de la SEJ.

Como funciona en la actualidad, ese “semáforo” busca reducir la deserción escolar, pues hay estudiantes —particularmente de nivel secundaria— que abandonan la escuela cuando observan resultados negativos en sus primeras dos evaluaciones. La “currícula flexible” que se habilitará para el ciclo 2016-2017, no sólo generará alertas, sino que pondrá al corriente a los alumnos.

“Los docentes tendrán un poco de tiempo para observar cómo opera su grupo, en qué nivel se encuentran los niños en términos generales y hacer adecuaciones que les permitan avanzar en paralelo. Con contenidos clave que todos deben dominar, pero con un tiempo flexible para decidir si se avanza muy rápido, o bien, si se considera retomar esas horas que se le darán para trabajar con el reforzamiento de temas”.

El funcionario dice que también contarán con un plan de estudios más relajado que facilite al docente valorar a su grupo. Se les dotará de cuadernillos y materiales especiales que generen un “diálogo acertivo”. ¿La meta? “No generarle una sobrecarga al alumno. Si es un tema de atención especial, se le da. Si es un tema de desatención, cuidarlo y motivarlo. Si tiene algún problema como una discapacidad, ya sea auditiva o de aprendizaje, lo canalizamos y así no abandona la escuela”.

Todo esto, agrega, se comenzó a socializar para que los profesores trabajen en un ambiente cómodo. “No podemos llegar a imponer un nuevo programa curricular sin haberlo consultado antes con ellos y con los directivos”. Incluso ellos serán tomados en cuenta para nutrir el nuevo modelo.

“La intención es que tengamos foros en diferentes sedes con el objetivo de que los maestros propongan modificaciones a la currícula. Que se entienda esta flexibilidad como una nueva organización de contenidos, de plan de estudios. Buscamos romper con los paradigmas, tener flexibilidad y garantizar que este tiempo (de análisis del grupo) lo aprovechen”.

Rezago

Según el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo en la Entidad, para el año 2011 el 40.9% de la población mayor a 15 años en Jalisco no tenía desarrolladas las habilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o bien, no iniciaron o no concluyeron su educación primaria o secundaria.

Para el 2012, el porcentaje fue del 40.3; un año más tarde bajó a 39.1 y el siguiente a 37.7. En 2015, el 35% de la población mayor a 15 años estaba en ese indicador.

La Secretaría de Educación Pública explica que en México el rezago educativo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir, que no ha concluido la primaria o la secundaria y que no recibe atención por el sistema escolarizado de educación básica.



AUTORIDADES CONFÍAN EN MEJORAR EL NOVEL ACADÉMICO

Aumentan las escuelas de tiempo completo en Jalisco

Para finales de 2012, Jalisco contaba con 95 escuelas de tiempo completo. Hoy son 800 los núcleos de estudio en los que los jóvenes refuerzan sus conocimientos en matemáticas y lectura (entre otras asignaturas), en una jornada extendida de seis a ocho horas.

En la opinión del coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Víctor Manuel Sandoval Aranda, esa es una estrategia que se ha afinado para mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes.

Según el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las escuelas de tiempo completo “optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias (…) así como los procesos de la inclusión y convivencia escolar”.

Sin embargo, en Jalisco los indicadores de las pruebas de evaluación continúan abajo. Para 2014, la Entidad se posicionó en el sitio 21 del ranking nacional en español y en el 18 en matemáticas en nivel primaria. Respectivamente, se posicionó en el lugar 17 y 18 en el nivel de secundaria.

En contraste, y de acuerdo con la prueba PISA, en 2013 (último indicador publicado en Mide Jalisco) ocupó el octavo peldaño en el área de lectura, escaló al tercero en matemáticas y fue el puntero nacional en ciencias.

Las escuelas de tiempo completo tienen el objetivo de generar conocimiento en el aula y reducir la carga de tareas a realizar en casa. “Mejorar las condiciones” del alumnado, dice Sandoval Aranda. La SEP expone que otros fines son “mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo (y) propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación”.

Este modelo educativo de tiempo completo pretende adaptar las escuelas a las necesidades de las familias en las que ambos padres trabajan.

Hay 3.6 millones de alumnos que estudian en las 24 mil 250 escuelas de este tipo en el país. Para su operación, estos espacios recibieron un presupuesto de seis mil 819 millones de pesos en el ciclo escolar 2015-2016. Aproximadamente, 280 mil pesos para cada uno.

Proliferan los “clubs de tarea”

Sobre la proliferación de “clubs de tarea” o escuelas de regularización extra clases, Víctor Manuel Sandoval Aranda destaca que por lo general estos espacios están encabezados por profesores jubilados que desean continuar en la labor de enseñanza. Sin embargo, el funcionario reconoce que al frente de ellos también podría haber trabajadores improvisados.

Pese a ello, Sandoval Aranda admite que los nuevos giros sirven como asistencia en asignaturas como matemáticas, en la que, según los resultados más recientes de la prueba ENLACE (2014), Jalisco ocupa el lugar 18 del ranking nacional.

Además, asegura que los profesores normalistas de Jalisco cuentan con capacitación adecuada en la atención a niños con algún problema de aprendizaje.

RECOMENDACIONES

Consejos para elegir un “club de tareas”

Aunque la Secretaría de Educación cuenta con programas para atender a los menores con rezago académico, e incluso se habilitaron escuelas de tiempo completo con ese interés, desde el ámbito privado, también hay alternativas para la regularización en el estudio.

En el Área Metropolitana de Guadalajara hay muchos de estos centros de atención especializada. Si ya decidió llevar a su hijo a uno de estos núcleos, procure seguir estos consejos para asegurarse de que eligió la mejor opción:



• Verifique la experiencia de los profesores. Priorice los clubs donde se compruebe que trabajan docentes, psicólogos o educadores.

• Revise las instalaciones y cerciórese de que el niño se sienta cómodo en ellas.

• Compare precios y pregunte por promociones por semana, mes o bimestre.

• Solicite los planes educativos; observe cómo se trabaja en clases para confirmar que el niño está haciendo sus tareas y, sobre todo, si comprende lo enseñado.

• Confirme que cuenten con el material didáctico adecuado (libros, tijeras, colores) y herramientas tecnológicas (tabletas, computadoras e Internet) para que se facilite la búsqueda de información.

• Pida referencias del lugar. Cerciórese de que el niño tenga empatía con la maestra o psicóloga, pues de lo contrario no habrá avances.

GUÍA

¿Cómo identificar si su hijo padece algún problema de aprendizaje?

Algunas de las condiciones que afectan el desempeño académico de los alumnos pueden ser detectadas con facilidad, y gracias a ello es posible recibir una atención adecuada.

Estos son algunos de los principales trastornos:

Dislexia

Confunden las letras con regularidad. La lecto-escritura es complicada para ellos debido a esta confusión. Se sugiere un diálogo cercano con los profesores de educación preescolar para que les ayuden a detectar de manera temprana este problema (regularmente la “b” “d”; la “p” “q”; “n” “m”; “c” “s” son las que representan más problemas). No se trata de un trastorno de baja coeficiencia intelectual, sino de una diferencia en cómo funcionan los cerebros.

Trastorno por Déficit de Atención (TDA)

Falta de atención en clases, poca concentración, nula retención del conocimiento impartido y fuga de ideas. La escasa concentración fácilmente lo distrae de lo que se expone en el aula. Las interrupciones son constantes. Se sugiere dialogar con los profesores y, eventualmente, buscar atención psicológica.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Tres factores básicos para detectarla: agresividad, impulsividad e hiperactividad. Se diferencia de TDA porque los niños con TDAH no pueden permanecer en un solo lugar. La falta de atención en clases también es una constante.

El alumno muestra signos de aburrimiento en el aula. Se sugiere valoración por parte de un psicólogo e incluso de un neuropediatra.

Discalculia

Es la incapacidad para procesar los problemas matemáticos. Se detecta desde que las sumas y restas más elementales representan obstáculos insuperables. La confusión de signos matemáticos y números también ocurre a quienes padecen este trastorno de aprendizaje. Se sugiere acercamiento con el profesor para notificar de esta condición y buscar a un psicólogo para que imparta una terapia educativa especializada.

ATENCIÓN A MENORES

“Monitores” al cuidado de niños

Brincaba sobre los pupitres, agredía a algunos de sus compañeros, difícilmente se mantenía sentado. Cuando se molestaba, él mismo jalaba su cabello. La familia de Emmanuel, un niño de siete años diagnosticado con Síndrome de Asperger —un tipo de autismo—, no podía estar siempre al pendiente de él. Los maestros de la escuela privada en la que lo inscribieron tampoco.

Fueron ellos quienes les exigieron contratar a un “monitor”: un asistente de la profesora que apoyaría al niño a hacer sus tareas y, sobre todo, atendería sus necesidades en el aula. De otra forma el estudiante no podría permanecer en la escuela.

Así dieron con Adriana Durand.

Ella ganaba entre seis y ocho mil pesos mensuales. Recibía ese pago puntual no sólo por asistir al menor en la escuela, sino en su casa. “Tenía que estarlo cuidando mucho porque agarraba cosas de metal que quería meter en los contactos de luz. No lo podía descuidar ni un segundo porque hacía muchas travesuras. Una vez me quiso enterrar un cuchillo y me dijo: ‘¿Si te pico te conviertes en fantasma?’, entonces era imposible apartarle la vista”.

Durante su jornada laboral, Adriana ayudaba a Emmanuel a escribir, a hacer las actividades que le ponían en clases y a diferenciar las letras hasta aprender el abecedario. “Era un niño extremadamente inteligente, pero su problema es que no ponía atención suficiente para resolver las actividades que le ponía la maestra”.

Cuidó de él durante tres años, hasta que se embarazó y el doctor le recomendó reposo. Ya no podía correr detrás de él y habló con la madre. Le perdió la pista a la familia, pero supo que después buscaron a una nueva monitora para seguir con la atención especializada.

Los “monitores” como Adriana son un apoyo adicional para facilitar el estudio a los niños con discapacidad y realizan una labor que cada vez más escuelas particulares solicitan a fin de acompañar a los alumnos con problemas de aprendizaje.

