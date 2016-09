Ciudadano tapa baches en López Mateos ante inacción de autoridades

Luego de compartirlo en Twitter, el ayuntamiento de Zapopan levantó el reporte

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2016).- Raúl Caballero es un ciudadano que circula todos los días por la avenida López Mateos en el retorno de Bugambilias hacia Guadalajara en el sentido de Sur a Norte.

Cansado de esquivar todos los baches de la vía y luego de no obtener respuesta de las autoridades, decidió arreglarlos él mismo y lo documentó en una serie de videos en su cuenta de Twitter.

“Lo hice porque paso por ahí todos los días, pasa mucha gente, y fue por el bien común”, contó Raúl a este medio.

Tampoco es la primera vez que realiza este tipo de acciones, pues dice que en ocasiones cuando hay mucho tráfico por las avenidas donde circula, se ha puesto a dirigirlo y a desviar autos.

Sin embargo, asegura que esta situación “me tenía harto, fue un hartazgo y decidí hacerlo viral porque sólo así exhibiendo al gobierno es como actúan.”

Fue así que en un primer video publicado el 1 de septiembre, Raúl le pide al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que mande a una cuadrilla de bacheo a la zona y muestra cómo los autos deben esquivar los socavones.

Al no haber respuesta de las autoridades, Raúl explicó hoy en tres videos cómo solucionó él mismo el problema.

“Este video va dirigido a Pablo Lemus [...] es más que nada para mostrarte lo enojados que estamos los ciudadanos, voy a tapar uno baches que tienen como dos semanas” dice en el primer clip y luego muestra los materiales: piedras, tierra y una pala.

“Nadie vino a echarme la mano, aquí estamos con lo que podemos”, dice en el segundo video y procede a llenar los baches, en medio del tráfico de la vía.

En el tercer clip, Raúl explica que como no le ajustó el material que traía, quitó pasto de un costado de la avenida para tapar los demás baches. “¡Pablo Lemus ponte las pilas! Te dejé un bache para que veas que no soy malo” dice con un poco de humor el ciudadano.

Luego de publicar estos videos, Raúl señaló que las autoridades levantaron un reporte y que la cuenta @Linea_Zapopan le envió un número de folio para darle seguimiento.

El ciudadano finalmente dice que no dudaría en repetir este trabajo. “Sí haría de nuevo este tipo de acciones, me encantaría trabajar para el ayuntamiento gratis, no les cobraría ni un peso”, contó Raúl.

“Yo estoy harto, que me den un horario y una cuadrilla y me pongo a trabajar, a mí me interesa hacer el bien y que por lo menos las calles de mi cuadra estén en buen estado.”

