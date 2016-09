Se le voló la 'chaveta' a Peña Nieto, dice Fox

Durante una conferencia en Guadalajara, el ex presidente asegura que fue una 'regadota' invitar a Trump a México

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- El ex presidente Vicente Fox Quesada consideró que a Enrique Peña Nieto "se le voló la chaveta" por invitar al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Así lo indicó durante la conferencia "Innovar o sufrir: el gran reto de las empresas" en el Club de Industriales de Jalisco en Guadalajara.



Ayer miércoles, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Trump.

"Lo más acertado será decir que se le voló la chaveta o tuvo un mal consejero", dijo al ser cuestionado sobre su opinión del encuentro durante el evento organizado por el Centro Fox.



"Pudo ser con una buena intención el tratar de convencer a este tipo de un comportamiento diferente (...) decir que México debe establecer relaciones con cualquiera que pueda ser presidente allá".



"Yo creo que fue una regadota porque aún con esas buenas intenciones, con poquito análisis que se hubiera hecho, de inmediato se hubiera echado al caño el proyecto de reunirse con un tipo de esa calaña".



Fox Quesada señaló que Trump está desesperado por conseguir votos pues todas las encuestas lo colocan detrás de Hillary Clinton en las preferencias y porque no ha logrado recuperarse.



"(Trump) lo aprovechó para sus nefastos intereses. Chamaquearon al Presidente, no hay duda de ello", consideró el ex mandatario.



"Yo he estado respaldando al Presidente pero hay un momento en el que ya hay que decir las cosas como son. Que si le queda tiempo de recuperar y cerrar fuerte... Yo creo que ésto ya lo perdió, ya no veo que pueda suceder".



Jalisco debe impulsar más la innovación: Sergio García de Alba



El ex secretario de Economía, Sergio García de Alba consideró que Jalisco aún tiene mucho por hacer para fortalecer el ecosistema de innovación en el Estado. Quien fuera titular de la dependencia federal durante el último año del sexenio de Fox reconoció que se han hecho esfuerzos importantes para consolidar el Estado.



"Desde mi punto de vista, todavía tenemos pocos centros de desarrollo, el presupuesto público y privado que se destina a investigación sigue siendo bajo, patentes que se generan son pocas y no hay tampoco muchas patentes de alto impacto", señaló en la conferencia "Innovar o sufrir: el gran reto de las empresas".



"Tenemos que acelerar el paso e inyectarle más recursos para fortalecer un ecosistema que permita que Jalisco no esté a la mitad de la tabla de posiciones de los sueldos a nivel nacional".



Durante la conferencia se invitó a los industriales jaliscienses a participar en el CITEK Forum 2016 que tendrá lugar en el Centro Fox en Guanajuato del 5 al 7 de octubre de este año.



En esta edición se contará con las conferencias del astronauta José Hernández, así como de ponencias del director de la CFE, el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.

