Policías viales se manifiestan en demanda de derechos

Alrededor de 60 elementos denuncian varias irregularidades por parte de la Semov, como falta de uniformes

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Con mantas y cartelones, un grupo de unos 60 elementos de la Policía Vial se instalaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semov), en la glorieta de Tránsito, en una manifestación pacífica en demanda de sus derechos humanos y laborales, y de paso, denunciar públicamente las presuntas carencias que padecen laboralmente en la actualidad, con Servando Sepúlveda al frente de la dependencia.

"Tenemos cuatro años que no nos dotan de uniformes, de una camisa, de unas botas, tenemos nosotros que pagar nuestras balatas, las llantas, la reparación de las unidades, si no te castigan en un crucero a trabajar a pie. Que la ciudadanía sepa realmente por qué existe corrupción en esta Secretaría van a ver que es desde arriba, desde las facturas infladas en los talleres por una reparación", advirtió Misael Herrera, policía primero Vial.

Como él, existen 375 oficiales que aparentemente no aprobaron los exámenes de control de confianza y que están en proceso de ser notificados sobre su cese, además que se les presiona al mandar a elementos ya con cierta antigüedad a trabajar en cruceros, lo que consideran labores de castigo, advirtió Herrera.

Los manifestantes se colocaron en el camellón sobre prolongación Alcalde y dejaron a la vista sus mantas. "Secretario Sepúlveda, usted era escéptico de los exámenes, incluso le dio problemas cuando estuvo en Guadalajara", se leía en uno de ellos.

El policía vial señaló que otra de las carencias es el mal estado de las patrullas. "Si se fijan la mayoría de las unidades no tienen holograma de afinación controlada porque no pasan, no pasan. ¿Cómo exigen ellos una cosa a la ciudadanía si no lo cumplen? La mayoría de las unidades no cumplen con las medidas de ambiente. Súbanse un día a una unidad y van a ver que es una chatarra, si la gente supiera, ni se paraba siquiera".

Lo que demandan es que se les vuelva a evaluar por personal autorizado y acreditado para aplicarlos. En caso de volver a ser rechazados, entonces que se les liquide. "No creo que sea justo que personal que ya tiene 27 años en la Secretaría y que ha arriesgado su vida, como yo, andar en una moto, trabajar lloviendo, nos han atropellado, balaceado, y que nos traten de esta forma. Están violando nuestros derechos humanos y laborales. (...) Si no les servimos a la Secretaría ni a la ciudadanía que se nos liquide conforme a la ley y con mucho gusto nos retiramos de la Secretaría".

Roberto Irán Israel Muro Torres es uno de los 10 policías ya notificados. El pasado mes dejó de laborar, según dijo, por que les peleó una sanción administrativa que él ganó. En su opinión, las presiones de Sepúlveda para despedir a quienes fallaron los controles de confianza es una incongruencia con lo que ha manifestado antes. "No los aprobó y tuvo que darse de baja de la Policía de Guadalajara, tuvo que salirse por los exámenes de confianza y aquí no los ha presentado".

Marco Antonio Castañeda Ávila, comisario de la Policía Vial, aseguró que no hay presiones por parte de la dependencia ni castigos para que los policías renuncien o se retiren; en cambio, justificó que hay mucho trabajo.

"¿Cuál es la función de la Policía Vial? Es dar movilidad. Entonces ahorita estamos saturados en lo que respecta a obras en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y la Secretaría de Gobierno del Estado. Entonces ese conflicto, nosotros estamos echando herramientas a todos los elementos, a todos en general poniéndolos en los cruceros, esa es su función. Lo que pasa es que están inconformes porque se les quitó la foldera (donde cargan los folios) y la foldera es una herramienta --a veces, no todos-- de extorsionar al ciudadano".

En cuanto al pago de las reparaciones de las bolsas de los policías, Castañeda lo negó pues dijo que ellos cuentan con un taller para la reparación de los vehículos.

El comisario aclaró que ya no habrá reevaluaciones de control de confianza, por lo que quienes no lo pasaron sí serán removidos de sus puestos pero con las justas prestaciones. "Hemos platicado con todos, una vez que la Secretaría de Finanzas nos otorgue el recurso se les va a liquidar conforme a derecho. Si tienen cinco años se les da su liquidación y perfectamente. Porque si no lo hacemos así nosotros incumplimos en una responsabilidad por no darlos de baja, eso lo marca la Ley de Seguridad Nacional".

También aseveró que tanto él como el secretario de Movilidad sí aprobaron los exámenes de control, contrario a lo que aseguraron los manifestantes. "Antes de ingresar se hicieron los exámenes y están debidamente aprobados. El señor gobernador tiene en sus manos los exámenes aprobados".

