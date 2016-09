Debe combinarse agenda verde con desarrollo de ciudades: experto

Elkin Velásquez asegura que la urbanización ha crecido desproporcionadamente, consumiendo áreas naturales

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Con el objetivo de que las ciudades sean sustentables y no consuman áreas verdes, el director de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONU Hábitat, Elkin Velásquez, mencionó que se deben redensificar las ciudades y combinar la agenda verde y la del desarrollo.



"De lo que se trata es combinar las agendas políticas con la agenda de desarrollo urbano sostenible. América Latina y el Caribe tiene un 80% de urbanización, pero ha sido ineficiente, ha crecido desproporcionada, consumiendo áreas naturales".



En la conferencia magistral que ofreció en la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, el experto dijo que hay siete aspectos que se deben considerar en la agenda pública:



Promover políticas nacionales de urbanización sustentables, generar políticas públicas que impidan la "depredación" de los recursos, promover una cohesión social y la seguridad urbana, intervenir la ciudad existente para que no pueda expandirse más, es decir redensificar, propiciar los recursos para que todos los acuerdos puedan ser financiados, integrar esfuerzos nacionales y locales en el combate al cambio climático y aprovechar todo el conocimiento técnico para la nueva infraestructura de la ciudad.



"Sino tenemos un esquema de coalición con todos los sectores sociales y no aplicamos lo anterior, no tendremos recursos para toda la demanda de urbanización futura".



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN