Destruyen 275 máquinas tragamonedas en Jalisco

Autoridades informan que hasta el momento se han destruido mil 47 unidades

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Seguridad Pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara destruyó 275 máquinas tragamonedas y 4.5 toneladas de productos "piratas" asegurados en operativos en municipios de la zona conurbada.



El fiscal central de Jalisco, Rafael Castellanos, subrayó que esta es la tercera ocasión en la que se aseguran máquinas tragamonedas y hasta el momento se han destruido en total mil 47 unidades.



"Estas mil 47 maquinitas ya no le harán daño a la de por sí vulnerable economía de las familias en nuestros municipios, tenemos que seguir adelante, el tema no está terminado, y sobre todo porque tenemos que prevenir la ludopatía".



Lamentó que los primeros que se enganchan con estas máquina "son los chicos, los jóvenes que van generando una conducta ya irregular, enfermiza, y que seguro al llegar a su mayoría de edad los veremos con su dinero y el producto de su trabajo, quizás en los casinos".



Destacó que el Grupo Interinstitucional atiende diversas problemáticas, "como robo de cableado de telecomunicaciones, robo de autos y robo al transporte de carga pesada y en vías ferroviarias".



Por su parte el comisario de Tlajomulco de Zúñiga, César Salvador Navarro Esparza, manifestó que el objetivo del aseguramiento y la destrucción es evitar que se dañe la economía de las familias.



"La destrucción de estas máquinas tragamonedas beneficia en mucho a las familias, ya que la economía se ve mermada día a día con los niños y adolescentes que se gastan el dinero en estas unidades".



Mencionó que estos operativos van a continuar en coordinación con el personal de Inspección y Reglamentos de cada municipio.



A su vez el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, reconoció la labor que realiza el Grupo Interinstitucional, "estas acciones demuestran que en temas tan delicados como la seguridad pública, las instancias municipales, estatales y federales pueden ponerse de acuerdo para afrontar la problemática.



"Este evento es muy significativo, ya que aborda un tema actual que es los juegos de azar, la industria del juego creció a una velocidad sin igual y su popularidad ha ido en aumento", afirmó.



Dijo que si bien antes el juego era ilegal y era visto como algo negativo y poco respetable, "las normas sociales han cambiado y ahora muchas personas lo aceptan y lo fomentan, al volverse cada día más accesible".



Chávez Dávalos mencionó que no van a tolerar esta ilegalidad "invito a los comerciantes para que no acepten la instalación del equipo en sus locales, que no cedan a presiones, que cuenten con nosotros para respaldarlos".