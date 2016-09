Arranca actualización del registro estatal de taxis

La Semov instala un módulo de atención para atender a los choferes que quieran una concesión

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Desde la madrugada de este jueves, decenas de taxistas con carpetas y documentos que acreditan una antigüedad de más de 10 años al frente de un volante participaron en el Registro Estatal de Taxi para posteriormente acceder a una concesión.



A las afueras del módulo de atención instalado por la Secretaría de Movilidad (Semov), en la Calle 2 de Zapopan, se registraron largas filas de choferes que arribaron con cobijas, sillas e incluso con sus esposas.



Algunos choferes, que esperaron en la fila alrededor de media hora para ser atendidos, presentaron constancias de antigüedad por 35, 20 y 17 años en el servicio de taxis.



Armando Vázquez, taxista desde hace tres décadas, señaló que la entrega de la concesión será de gran utilidad, ya que diariamente paga 350 pesos al dueño del permiso del vehículo con el que trabaja, más otros 300 pesos de gasolina y gastos extras por ponchaduras de llantas provocadas por los baches, choques o fallas mecánicas.



"Este permiso yo lo esperaba desde hace mucho, porque desde hace más de 10 años que no daban permisos. Yo lo veo como mi patrimonio, como algo que le puedo dejar a mi familia cuando ya no pueda trabajar". Dijo el conductor de 57 años de edad.



La Semov atenderá a 200 taxistas diarios durante todo el mes de septiembre, con un horario de 9:00 a 17:00 horas.



Luis Zubiaga, Director de Registro de Transporte Público informó que los solicitantes de taxis son ingresados en grupos de 20. Posteriormente se pasan a una mesa los que son parte del listado conformado por más de cuatro mil choferes y a otra los que no.



El funcionario explicó que este registro se realiza con la finalidad de actualizar el padrón de choferes de taxis y analizar cuáles son los que podrán acceder a uno de los mil 400 permisos de vehículos híbridos que ofrecerá el gobierno.



Para ello, se determinará que los interesados tengan la capacidad de trabajar como taxistas y una antigüedad de más de 10 años.



"No podemos ponerle edad a los que soliciten, pero queremos que la persona sea capaz, que físicamente pueda conducir y que tenga buena vista. Todo eso es lo que pedimos, que esté activo en el servicio".



Durante la primer jornada las dudas más comunes fueron el tipo de documentación, dudas en los años acreditados de antigüedad en las constancias y la licencia de chofer C3 actualizada.

