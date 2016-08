Diputados jaliscienses, divididos por visita de Trump a México

Legisladores del PRD y PVEM creen que el diálogo es esencial, mientras que MC y PAN están en desacuerdo por su reunión con Peña

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Los representantes de las diferentes bancadas en el Congreso de Jalisco consideraron que el encuentro del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, debió ser un espacio para transformar la imagen que debe mantener el país ante el mundo.



Aunque las posturas fueron divididas, algunos legisladores coincidieron en que estas reuniones pueden atraer beneficios.



Por un lado, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Omar Hernández, indicó que la relación entre ambos países debe traducirse en modificar la imagen de los mexicanos.



"Creo que la opinión que ha dado ha sido equivocada porque no conoce el país, ni las costumbres ni las tradiciones ni lo importante que es México, no sólo para Estados Unidos, sino para el mundo".



En tanto, Mónica Almeida, líder de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que las alianzas de diálogo son fundamentales en las relaciones entre naciones.



En contraste, el coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro Castro, calificó como "mal timing" celebrar esta reunión a un día de presentar el cuarto informe de gobierno.



"Lo que creo que es un grave error, es que lo haga en este momento y cuando la crispación de la sociedad mexicana está al máximo".



Esta postura fue secundada por Miguel Ángel Monraz, dirigente de la bancada panista, quien señaló que se debe de defender la imagen de los mexicanos a nivel mundial.



Este medio buscó al coordinador de la bancada priista, Hugo Contreras, pero no accedió a entrevistas por encontrarse en la Ciudad de México. Por su parte el diputado independiente Pedro Kumamoto estuvo en reuniones a lo largo de este miércoles.



Adicionalmente, los dirigentes de las bancadas de MC y PAN descalificaron el gasto que ha realizado el Gobierno de la República en publicidad para el cuarto informe de Enrique Peña Nieto.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ