Manifestantes exigen al Estado que conductores afinen autos

Personas aprovechan la Cumbre sobre el Cambio Climático para protestar este miércoles

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Que el Gobierno del Estado invite a los conductores a que afinen y verifiquen sus vehículos, fue la demanda de un grupo de unos 60 manifestantes que se instaló la mañana de este miércoles frente al hotel Fiesta Americana, en la glorieta Minerva. Las personas aprovechaban la reunión de la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas que se realizaba en el recinto desde la mañana, a la cual asistiría el Gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.

Con tambores fabricados con tambos de 200 litros, una estridente sirena conectada a un bafle y alimentada con una batería de auto, trompetas y demás, las personas improvisaban un tremendo argüende para que volteara quien fuera que pasara. Pero además del ruido, los policías sólo vigilaban que lo que parecían acciones pacíficas.

Se hacían acompañar de varias mantas, en inglés, para que los angloparlantes entendieran qué era lo que querían: "Bienvenidos a Guadalajara, ciudad número uno en polución, lagos y ríos contaminados, deforestación y más. Aquí están los culpables", y a continuación se veían las fotografías del secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, el gobernador, y la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz.

"Venimos a solicitar que aprovechando la Cumbre de Cambio Climático el Gobierno del Estado haga la invitación a la ciudadanía a afinar y verificar para bajar los índices de contaminación. En el programa de verificación actual no hemos visto respuesta de la ciudadanía, se trabaja en los talleres pero nadie acude, entonces solicitamos al Gobernador o a la secretaria de Medio Ambiente a que invite a la ciudadanía", externó Fernando Gilberto Duarte de la Rosa, representante de Talleres Acreditados Independientes.

Para el representante es una incongruencia que Guadalajara sea cede de una cumbre de cambio climático cuando a la par no se emprenden las acciones mínimas para contribuir a la detención del cambio climático, más porque los vehículos son la principal fuente de contaminantes. "Necesitamos predicar con el ejemplo".

En esta tarea también se requiere que los policías viales actúen con responsabilidad, pues es común ver vehículos que echan humo. "Que hagan su trabajo porque parece que tienen la indicación de no levantar multas porque nadie acude porque no nos aprietan y no entendemos que estamos contaminando. Se supone que deberían retirar de la circulación a los que contaminan de manera visible pero la corrupción se la quieren aventar a los talleres".

A las 11:40 horas, tras un último escándalo de los manifestantes, enrollaron sus mantas y se retiraron del lugar. "Pues tenemos que trabajar", justificó uno de los presentes que tenía que regresarse a su taller.