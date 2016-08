Alfaro, en contra de la visita de Trump a México

''Incita al odio, al racismo, a la violencia e incluso a la guerra'', asegura

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro mostró su rechazo a la visita al Presidente Enrique Peña Nieto que realizará el candidato republicano Donald Trump a nuestro país esta tarde.

Mediante un comentario en su cuenta de Facebook, el presidente municipal señala que una persona que ''incita al odio, al racismo, a la violencia e incluso a la guerra, no debería ser invitada a nuestro país''. Y agregó que su visita ofende ''nuestra dignidad'', después de tratar a los mexicanos como lo ha hecho.

Sin referirse al Mandatario mexicano, Alfaro finalizó su breve comunicado señalando:

''El señor debe irse sabiendo que NO queremos un muro, que NO lo vamos a pagar. Debe irse sabiendo que los mexicanos somos gente de bien. En México no compartimos sus ideas xenófobas y racistas. #TrumpNo''.

Luego de manifestar su posición, los comentarios se polarizaron. Algunos apoyan la reflexión hecha por Enrique Alfaro y otros aseguran que los mexicanos somos los primeros en aplicar prácticas racistas entre nosotros mismos.

El candidato presidencial estadounidense del Partido Republicano, Donald Trump, estará en la Residencia Oficial de Los Pinos pasadas las 15:00 horas de este miércoles.

EL INFORMADOR / ÓSCAR ÁLVAREZ