Abren clínica de salud con servicios gratuitos

Esperan beneficiar a cerca de cinco mil habitantes de los barrios de Analco y San Juan de Dios

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en colaboración con el Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud A.C., inauguró ayer una clínica de servicios gratuitos, parte del proyecto denominado Rescate San Juan de Dios.

Con esto esperan beneficiar a cerca de cinco mil habitantes de los barrios de Analco y San Juan de Dios que en su mayoría no cuentan con Seguro Popular y se encuentran en condiciones precarias.

Carlos Aviña, director de la asociación, mencionó que se otorgarán consultas médicas, nutricionales, curaciones y medicamentos de manera gratuita.

“Se decidió implementar consultas médicas gratuitas debido a que los pobladores no tienen prestaciones sociales de ninguna especie y en instituciones de salud no los atienden por no contar con 20 pesos para consultas”.

Cuatro pasantes prestadores de servicio social brindarán la atención médica general.

El proyecto inició el año pasado entregando actas de nacimiento, elaborando 500 comidas que se surten cuatro veces a la semana a 700 habitantes y con un grupo de teatro infantil.