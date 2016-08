El descanso adecuado podría prevenir enfermedades, señala especialista

La compañía stearns & Foster organizó una conferencia que fomenta el buen dormir

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- La falta de sueño se ha convertido en uno de los enemigos más grandes del ser humano. Muchos de los problemas que aquejan a los adultos se basan en las malas condiciones de sueño, tales como estrés, ansiedad, depresión, falta de concentración, así como otras enfermedades que pueden generarse a consecuencia de no darle el descanso debido a nuestro cuerpo y mente.

Por ello, como parte a fomentar el buen dormir, la compañía especializada en colchones Stearns & Foster organizó conferencia impartida por el doctor Reyes Haro Valencia, especialista de sueño y director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño (IMMIS), además de presentar su línea de productos.

En su intervención, Haro Valencia dijo que a pesar de lo que se creía en años pasados, los ronquidos son una alarma de que la persona que los efectúa no está teniendo una buena experiencia de sueño, al igual que el que se mueve demasiado o rechina los dientes; ya que lo ideal es que las personas lleguen a la cuarta fase del sueño, a la cual no muchos logran y, por ende, al día siguiente sienten como si no hubieran dormido.

“Hay dos etapas de sueño ligero en donde aún se pueden percibir situaciones y dos de sueño profundo para restaurarnos. La gente duerme menos de lo que su cuerpo requiere y eso hace que estemos lentos al día siguiente, las enfermedades vienen, los problemas de salud y muchos tienen que acudir a las pastillas para dormir que al largo plazo producen abstinencia”, aseguró Haro Valencia.

PARA SABER

Horas necesarias de sueño

De acuerdo con el doctor Reyes Haro Valencia, una persona debe dormir ocho horas al día, de las 23:00 horas a las 07:00 horas. “Quien así lo hace cuando tenga 60 años llevará dormido 20 años de su vida”, indicó el especialista.