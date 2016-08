Apenas dos de cada 10 médicos entran a especialidad

De 11 mil 750 médicos de Jalisco que harán la prueba, el Estado sólo aceptará a 400 residentes

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2016).- Entrar a la carrera de Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Guadalajara (UdeG) es todo un reto. En el último examen de admisión, tres mil 683 jóvenes aspiraron a ingresar a esa licenciatura en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), pero sólo 350 de ellos fueron admitidos dentro de la máxima casa de estudios.

Al final, cuando comienza el servicio social, también empieza la preocupación para quien desea hacer una especialidad y es que, para aspirar a ella, deben ser seleccionados mediante el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

“El examen nacional para aspirar a una residencia médica, es el examen o instrumento que mide los conocimientos sobre medicina general de los estudiantes que recién egresan y esto es solamente la primera etapa para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas. Es un requisito haberlo aprobado para ser considerado como candidato a una especialidad en las diversas instituciones que ofrecen cursos de especialidad”, dijo el director de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Antonio Luévanos Velázquez.

El examen se realiza cada año. “En el país hay una inscripción cercana a los 40 mil aspirantes. Esperamos que se vayan a presentar alrededor de 36 mil y de éstos la oferta es de alrededor de siete mil 500 plazas”, añadió el funcionario. Esto quiere decir que entre 18 y 20% de los aspirantes podrán ingresar a una residencia, si su puntaje es apto para ello.

Luévanos Velázquez mencionó que en Jalisco, 11 mil 750 médicos harán el ENARM, “de quienes lo van a presentar, lo pasan 21 de cada 100 aspirantes, pero el Estado sólo acepta 400 residentes. Por eso esto se tiene que hacer a nivel nacional, porque las plazas están distribuidas en todo el país”.

Pero pasar el examen no lo es todo; si se obtiene el puntaje necesario para la especialidad que se quiere, el aspirante debe ir a la institución donde desee cursarla, pasar por una entrevista, un test de salud mental y, a veces, otro examen de conocimientos. Después de ello, se decidirá si es apto o no para quedarse, si no, puede buscar oportunidad en las otras sedes que ofertan la residencia en todo el país.

Según Luévanos Velázquez, las especialidades que concentran entre 70 y 80% de los aspirantes son Cirugía General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Medicina Familiar y Anestesiología. Este año, el examen se realizará del 1 al 4 de septiembre.

CRÓNICA

Una costosa preparación

Roberto de Anda tiene 24 años y es uno de los médicos recién egresados que presentarán el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) del 1 al 4 de septiembre: él decidió tomar dos cursos, uno en Guadalajara y otro en San Luis Potosí.

“Vi que el curso en San Luis era de los mejores y tiene un promedio de aceptación de seis de 10 alumnos, entonces me vine y he estado estudiando el curso de siete de la mañana a cinco de la tarde. Pero en mayo, junio y julio ya había estado en un curso en Guadalajara”.

Dentro del curso, Roberto ve casos clínicos muy específicos y se hacen simulacros del examen para irse preparando a responder rápido y comprender, lo más que se pueda, el caso clínico que se presente y el mejor tratamiento para ello.

Él estima que gastó, por lo menos, 30 mil pesos en su preparación, ya que el curso de Guadalajara le costó 14 mil pesos y el de San Luis Potosí nueve mil, más el hospedaje, la comida y la gasolina de cuando viene a Guadalajara a visitar a sus papás.

Pero los cursos no lo son todo, para estar preparado se requiere de mucha dedicación y disciplina, por lo que Roberto tiene ya un año estudiando por su cuenta.

Roberto regresará a Guadalajara para presentar el examen; él planea obtener un puntaje adecuado para la especialidad de Ginecología y Obstetricia, la cual quiere cursar en el Centro Médico de Occidente. “Lo más difícil de esto es la constancia, saber que vas a competir contra otros 40 mil de todo el país”.

Aspirantes deben soportar presiones y estrés

Mariana Islas hace su servicio social en una localidad de Puerto Vallarta, por lo que no pudo asistir a ningún curso de preparación para el ENARM. “Me aventé toda la estudiada sola, con diferentes medios como libros, manuales, con compañeros que me pasaron materiales de estudio y, conforme pasa el tiempo siento más presión y más estrés, de pensar que voy a competir contra tantos y estudiar yo sola”.

Ella comenzó a prepararse en diciembre y las redes sociales han sido uno de sus métodos de estudio: “entre los amigos de la universidad creamos un grupo de Whatsapp, en donde ahí nos estamos preguntando, o incluso en conferencias o por medio de FaceTime nos ponemos en contacto para estudiar”.

Mariana planea entrar a la especialidad de Traumatología y Ortopedia en el Instituto Nacional del Seguro Social o en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde; dice que ese servicio fue el que más le gustó en su internado y por eso se decidió por él, por encima de Ginecología y Obstetricia, que era su segunda opción.

EN EL PAÍS EXISTEN 41 CURSOS ACREDITADOS, EN LA UDG SE OFRECE UNO DE ELLOS

Universidades alistan a jóvenes para la prueba

El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) define el futuro profesional de un médico, es su pase a especializarse o quedarse como médico general. Por ello es lógico que existan tantos cursos de preparación; en el país hay 41 cursos acreditados, siete de los cuales se encuentran en Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) oferta uno.

El coordinador académico del Curso Preparatorio para el ENARM que se oferta en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Igor Ramos Herrera, comenta que desde hace 30 años se imparte este curso para quienes quieran tomarlo, con cupo limitado a 80 estudiantes, los cuales normalmente son 40% egresados de UdeG, 40% de otras universidades y 20% extranjeros.

El curso consiste en “actividades en línea, lectura de materiales, simulacros y revisión de casos clínicos".

De los 80 estudiantes que toman el curso, 75% obtiene una calificación aprobatoria en el ENARM y entre 45 y 50% ingresa a una especialidad, es decir, tienen puntaje óptimo.

El curso de la UdeG tiene un costo de ocho mil pesos para egresados de esa universidad y entre 10 y 12 mil para los extranjeros y egresados de otras casas de estudio.

ENARM 2015

Especialidades y puntajes mínimos

• Anatomía Patológica: 66.223

• Anestesiología: 66.889

• Audiología, Otoneurología y foniatría: 67.333

• Calidad de la atención clínica: 64.444

• Cirugía General: 72.666

• Epidemiología: 64.668

• Genética: 69.333

• Geriatría: 71.777

• Ginecología y Obstetricia: 69.333

• Imagenología Diagnóstica y Terapéutica: 66.001

• Medicina de la Actividad Física y Deportiva: 73.111

• Medicina de rehabilitación: 69.334

• Medicina de urgencias: 65.778

• Medicina del Trabajo y Ambiental: 68.888

• Medicina Familiar: 57.111

• Medicina Integrada: 57.778

• Medicina Interna: 72

• Medicina Legal: 68.444

• Medicina Nuclear e Imagenología Molecular: 68.222

• Neumología: 71.334

• Oftalmología: 75.333

• Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello: 73.778

• Patología Clínica: 66.222

• Pediatría: 68.667

• Psiquiatría: 69.333

• Radio Oncología: 68.888

• Salud Pública: 67.333

• Traumatología y Ortopedia: 70.890

SABER MÁS

La aplicación de la evaluación

El examen se realiza en formato electrónico. Cada aspirante recibe una computadora para contestar la prueba que consta de 450 preguntas de opción múltiple, estructuradas a partir de casos clínicos. Cada caso clínico tiene de una a tres preguntas que el aspirante debe contestar. También se realizan varias preguntas en inglés.