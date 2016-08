Con energía limpia reciben a López Obrador en Zapopan

Más de 500 personas recibieron al líder de Morena que ofreció la conferencia 'Situación Socioeconómica y Política de México'

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2016).- Antes de la llegada del líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a los Arcos de Zapopan, María Elena Riol Álvarez ya había purificado con hierbas, incienso y cantos el templete y los toldos que se habían montado para la reunión de éste con sus simpatizantes.

"Vengo a apoyarlo con una ceremonia de lo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, antepasados con el conocimiento mexica, danza, flor y canto, el copalito para limpiar el lugar y la energía de las personas con el romero, la ruda, la albahaca y la esencia del sahumador".

Eran las cuatro de la tarde y las sillas comenzaban a ocuparse en su totalidad, a la espera del orador que expondría la conferencia "Situación Socioeconómica y Política de México".

Orgullosa de sus raíces prehispánicas, María Elena prefiere que la llamen por su nombre mexica, Nahualxóchitl. Habita en una comunidad en el bosque La Primavera que llama Calmecac Coyolxauhqui, desde donde llegó a la reunión. Sin dejo alguno de fanatismo, justificó que su presencia en el lugar era la necesidad de mejorar el país que habita.

"Estamos aquí para apoyar a López Obrador porque tenemos la certeza que se necesita un cambio en relación a los otros partidos, y creemos que este partido merece una oportunidad. Ya los otros partidos han tenido su oportunidad para gobernar al país y no vemos los resultados".

A las cinco de la tarde llegaba finalmente López Obrador, quien se tardó otros 20 minutos en subir porque las más de 500 personas presentes se querían tomar ''selfies'' con él.

El orador criticó la reforma educativa y la energética más con el nuevo aumento a la gasolina y el diésel anunciado para el 1 de septiembre, situación que podría cambiar el pueblo mediante consulta.

"Preguntarle a la gente, '¿quieres que se mantenga esa reforma para que los particulares nacionales y extranjeros manejen la industria eléctrica y el petróleo o quieres que regrese el dominio del petróleo y la industria eléctrica a la nación?''.

Poco más de media hora se dirigió a los presentes. María Elena insistió en la elección razonada de los gobernantes. "El cambio se tiene que dar conforme el pueblo despierte, porque si no hay consciencia el pueblo como borrego sigue a los partidos que conocemos, entonces lo que se requiere es que la gente se despierte, que abra consciencia. Yo no vengo aquí para sacarme una foto con el señor y decir, 'ya ando en este partido', esa no es mi expectativa, sino abrir consciencia para que venga un cambio".

López Obrador no hará alianza con Movimiento Ciudadano

Como parte del discurso que da en la gira por Jalisco, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su animadversión por lo que él llama la "mafia del poder", en alusión a la élite política que, dijo, dispone a su antojo de los recursos del pueblo. Y dentro de ese grupo, advirtió, se encuentran los integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro, alcalde tapatío, y Dante Delgado, líder nacional de ese partido.

"Es la misma mafia, aquí, en Jalisco, en todo el país les han engañado mucho haciéndoles creer que el PRI y el PAN es distinto ahora, y lo digo con respeto, están engañados con el Movimiento Ciudadano, ¡es lo mismo, que quede claro! Ahora que venía caminando decía que solo hay dos opciones, dos alternativas, los partidos paleros y Morena, nada más dos, lo demás puro cuento, PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Verde, 'Nueva Tranza', puro partido palero, alcahuetes de la mafia del poder".

Al cuestionarle de manera directa sobre su relación actual con Alfaro, sobre una posible alianza en el estado, contestó. "Nosotros estamos haciendo una alianza con los ciudadanos, en el caso de Jalisco no queremos acuerdo, ni con Sócrates, Aristóteles, ni con Platón. No queremos nada con la mafia del poder. (...) Ustedes quisieran que yo me le lanzara a Alfaro o a Dante para hacer la nota, yo les diría que son iguales, priistas, panistas, es lo mismo, es el mismo grupo, entonces no me gusta lanzármele a nadie, yo generalizo".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO