Con bicicletas, niños podrán llegar a las escuelas rurales

En esta administración se han apoyado 15 mil infantes con el programa 'Ayúdame a llegar'

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2016).- Todos los días, Carlos Eduardo, tardaba alrededor de 30 minutos en llegar a su escuela, ubicada en el municipio de Ocotlán. Ahora dice que hace cinco minutos en bicicleta, la cual recibió el año pasado gracias al programa Ayúdame a llegar, el cual es impulsado por Fundación Telmex-Telcel en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Jalisco.

“Mi mamá me apuntó en la escuela y en el DIF para que me dieran este apoyo, porque no se puede caminar por donde vivo sin llenarse de lodo. Con la bici puedo transportarme más rápidamente y llegar a tiempo a la escuela” explica el menor de 11 años, quien cursa sexto grado de primaria.

El alumno dice que otros cinco compañeros de su escuela también fueron beneficiados. “Yo vivo en El Fuerte, a ellos también les ha ayudado porque viven más lejos. Hay muchas brechas y caminos lodosos y pedregosos. No hay camiones, solo se puede llegar por la carretera”.

Cuenta que el vehículo le ha beneficiado bastante, porque además puede hacer ejercicio. “Sólo cuando vamos muy lejos me canso, pero no es mucho lo que me agoto”.

Yolanda, su madre, dice que el trámite para conseguir la bicicleta de Carlos lo hizo en la escuela hace dos años. “Mandaron una solicitud de la escuela. Es una escuela rural, alejada de las calles, para que convocáramos a bicicletas. Habíamos pensado que ya no pero siempre sí llegó”.

Un esfuerzo compartido

Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco, entregó este viernes 800 bicicletas más para que menores como Carlos puedan asistir más fácilmente a su escuela.

Tomás Eduardo Trinidad López, titular de la Dirección de Prevención de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Jalisco, dijo que el programa que nació en esta administración ha beneficiado a un total de 15 mil 98 estudiantes, para lo cual se ha invertido una cantidad de ocho millones 11 mil 420 pesos.



“Este programa lo iniciamos en 2013. Es una gestión que hace el gobernador. En diciembre de 2013 hicimos la primera entrega”.

Detalló que por cada vehículo que ellos entreguen la Fundación Telmex-Telcel da una más. “La fundación lo determina. Nosotros informamos cuántos niños y ellos nos dicen con cuánto pueden apoyar. El convenio lo firmamos por año”.

Explicó que aunque no hay un estudio de cuánta distancia recorren los niños en etapas primarias para llegar a sus escuelas, lo que hacen es hacer convocatorias para las familias de los candidatos, cuyo único requisito es comprobar que vivan a tres kilómetros o más de las instituciones educativas.

En 2016 fueron beneficiados cinco mil niñas, niños y adolescentes de 51 municipios del interior del Estado, quienes recibieron una bicicleta. En 2014 participaron 32 DIF municipales, y 42 en 2015.