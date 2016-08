Controlan incendio en bodega de pañales en San Juan Bosco

Bomberos de la ZMG utilizaron más de 20 pipas para poder apagar el fuego

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- El incendio que se presentó la mañana de este viernes en San Juan Bosco en una bodega de abarrotes y pañales finalmente pudo ser controlado por personal de Bomberos de Guadalajara, quienes recibieron el apoyo de personal y unidades de Zapopan, Tlaquepaque y Protección Civil del Estado. Este siniestro ocurrió a un solo día del fuego registrado en otra bodega en San Miguel de Huentitán, y también se presume que se derivó de un corto circuito.

A las 10:58 horas se alertó a la corporación que se dirigió al cruce de la calle Federación con la calle 56, en San Juan Bosco, en Guadalajara. Pocos minutos después llegaron las primeras unidades que ya encontraron el fuego propagado por la segunda y tercer planta del inmueble de 300 metros cuadrados de superficie y de 900 metros cuadrados de construcción, ubicado justo en la esquina.

Los bomberos procedieron al desalojo de todos los locales comerciales de la cuadra, aunque por sus propios medios varios locatarios ya estaban cerrando sus negocios a un lado y en frente del lugar. Además, para permitir la labor de las autoridades que acordonaron hacia los cuatro puntos. Fueron 468 personas las que se evacuó.

El fuego provocó que parte de la estructura colapsara, lo que fue incluso aprovechado por los bomberos para poder meter los chorros de agua por los boquetes o por los huecos que quedaban en las láminas del techo.

Pipa tras pipa se utilizaron más de 20 y laboraron más de 60 elementos para poder sofocar el fuego, que consumió un estimado de 40 toneladas de pañales, además de los desechables y los abarrotes.

Hacia las 12:00 horas ya había colapsado el tercer nivel, por lo que se aceleraron las labores para evitar más pérdidas en la mercancía que se hallaba en la planta baja. La dueña del negocio informó a las autoridades que no estaba asegurado su inmueble, y estimó en 15 millones de pesos la mercancía que se quemó, además de seis millones de pesos en la construcción.

El director de Protección Civil de Guadalajara, Felipe López Sahagún, indicó que dado el daño provocado, el inmueble ya no podría ser utilizado. Informó además que se tiene noticia que no había sido supervisado en mucho tiempo en cuanto a sus medidas de seguridad. "De parte de Protección Civil y Bomberos no hay registro de dos, tres años atrás, que hayan tenido una inspección de bomberos".