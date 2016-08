Huyen, con todo y mascotas, del incendio en una bodega

Tres bomberos sufrieron lesiones cuando combatían las llamas que amenazaban con propagarse

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- María Luisa esperaba sentada junto a sus cinco perros en un escalón de la tienda ubicada en la esquina de su casa. Cruzaba pláticas con una docena de vecinos suyos, a la espera de que los bomberos de Guadalajara les indicaran que ya podían regresar a sus hogares. La mañana de ayer fueron desalojados cerca de 200 viviendas por el incendio en una bodega de químicos en el cruce de Luis Alcaraz y Pepe Guízar, en San Miguel de Huentitán, en los límites con Santa Cecilia.

Los bomberos llegaron poco antes de las ocho de la mañana, pero los vecinos aseguran que la alarma inició a las siete y media. María Luisa se encontraba con su hija cuando uno de sus hermanos llamó a la puerta: “Nos dijo que se estaba quemando enfrente”.

La bodega medía unos 20 metros de frente por 40 de fondo y tenía tres niveles en los que se almacenaban químicos para fabricación de productos de limpieza, según reportó el director de Bomberos de Guadalajara, Felipe López Sahagún. Se cree que un corto circuito inició el fuego en los contenedores de 200 litros, llamas que rápido se propagaron por todo el lugar. La columna de humo se observaba a varios kilómetros de distancia.

De prisa, María Luisa tomó sólo lo necesario: llaves, cartera y sus mascotas. “Uno de los bomberos nos dijo, ‘sálganse, y saquen a sus perritos’”. Y en efecto, sin correa de paseo, ni collares, solamente los echó a dos bolsas del mandado pues por el tamaño de los perritos era muy práctico rescatarlos de esa manera.

María Luisa ni volteó para atrás, más porque el tumulto la llevaba hacia el otro extremo. La líder vecinal de la zona, Guadalupe Soltero, iba entre la bola. “En ese momento, ¡córrele!, no piensas en nada… agarrar vecinos, niños y vámonos”. A los pocos minutos, dijo otro de los lugareños, ocurrió una explosión que hizo que volaran algunas láminas del techo de la bodega.

El material combustible era tanto que llegaron al apoyo más corporaciones: Protección Civil del Estado, Bomberos de Tonalá, Tlaquepaque y de Zapopan. Fueron 100 hombres con siete motobombas y más de 20 pipas de agua, quienes apagaron el fuego, después de tres horas de combate y varias explosiones.

Al mediodía, el siniestro se hallaba controlado en 90% y sólo se lesionaron tres bomberos de Guadalajara, uno se quemó los pies con agua caliente, uno se irritó los ojos por el intenso humo y el tercero se salpicó de químicos, pero fue leve la irritación.

Los vecinos aseguraron que la bodega tiene ahí muchos años, tantos que no recuerdan. Nunca les había pasado por la mente que aquello representara un riesgo por lo que si la quieren reinstalar, dijo Guadalupe Soltero, ya no los dejarán. Autoridades tapatías no informaron si operaba con licencia en regla este negocio.