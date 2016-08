Aprueban reformas a la disciplina financiera en Jalisco

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales busca que los ayuntamientos demuestren equilibrio antes de pedir un préstamo

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2016).- Con el fin de controlar las deudas municipales y establecer una disciplina financiera en todos los entes públicos y privados que reciben recursos del erario, la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado aprobó el dictamen que promueve reformas en la materia.

La diputada Rocío Corona Nakamura informó que, una vez aprobada esta iniciativa, los municipios podrán adquirir endeudamientos, una vez que demuestren equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria.

Asimismo, cada uno de las solicitudes serán analizadas por el pleno del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que durante cada cambio de administración los gobiernos entrantes enfrentan las deudas de sus antecesores, por ello también se incluirá que los solicitantes no podrán adquirir un endeudamiento tres meses antes de que concluya su periodo.

"Se termina el año de Hidalgo, no podemos hipotecar el futuro de los jaliscienses. Si no hay un beneficio explícito bien señalado como inversión pública fundamental primordial, no se podrá pedir prestado", sostuvo Corona Nakamura.

Por otro lado, se otorgará la facultad a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) de revisar las solicitudes de endeudamiento, el destino de financiamiento y las garantías otorgadas.

La iniciativa se discutirá el día de mañana por los diputados del Congreso del Estado para pasar a primera lectura.

La reforma en la constitución jalisciense se realizará en el marco de la armonización con la legislación federal.

La disciplina financiera se aprobó en el Congreso de la Unión en mayo de este año, por lo que corrió un plazo de 108 días para que los municipios aprueben las reformas.

En el caso de Jalisco, las modificaciones a la constitución deberán de realizarse antes del 25 de octubre.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ