Paz en Tiempos de Guerra

Es una condición, una alternativa y además, un concepto multidisciplinar que en el último momento recae en la cultura

'La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón'. Juan Pablo II

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- El pasado jueves 21 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Paz, una fecha que además de celebrar los logros de la humanidad en esta materia, nos invitó a reflexionar sobre este concepto y nuestra relación con él como mexicanos y ciudadanos del mundo.

Desde sus orígenes la Paz ha sido utilizada de muy diversas maneras, partiendo del argumento para la fundación y expansión de múltiples doctrinas religiosas, pasando por representaciones realistas y románticas desde el ramo de las artes, y llegando incluso, a la construcción de una retórica sofisticada para justificar acciones políticas o beligerantes por los gobiernos del mundo en épocas recientes. Pero, ¿Qué tanto conocemos este misterioso concepto?

En los últimos años se ha buscado endurecer el concepto de “Paz” desde las ciencias, para conseguir darle un tono práctico y útil en la toma de decisiones y en las relaciones sociales. Aunque hace falta mucho por explorar se ha logrado concluir que no solo hay formas de segmentarla y medirla sino que como decía Gandhi “no solo es el fin sino, el medio para llegar a ese fin”. La paz es una condición, una alternativa y además, un concepto multidisciplinar que en el último momento recae en la cultura, entendiendo ésta como un conjunto de características y valores que identifican a una sociedad.

Nuestro país es uno de los más violentos de América Latina, la cual a su vez, es la región más violenta del mundo según la ONU. Para saber esto se necesita medir la violencia, para solucionarlo, entender la paz. Lo que nos lleva a trabajar en preguntas y no en respuestas, a desaprender para aprender y a descubrir que tanto conocemos y aplicamos este concepto profundo que trasciende las interpretaciones románticas y retóricas. Es urgente romper con lo que propusieron los romanos hace dos milenios cuando decían para lograr la paz hay que prepararse para la guerra y asumir que hoy para alcanzar la paz hay que prepararse para la paz.

Arturo Castillo

ECOS DEL DEBATE

“La paz como herramienta de cambio en la sociedad”

La paz no sucede solo con acuerdos, como parte de un país, cada persona tiene la obligación de actuar en pro de la paz, porque es allí en donde radica el cambio, porque es en las acciones individuales en donde se genera la fuerza para mover un país, y es entonces, donde cada uno de nosotros cambiamos nuestro entorno, cambiamos el rumbo de nuestro país y así logramos colaborar para obtener un resultado mundial en pro de la paz. Seamos parte de este cambiO.

Erika Arriaga Martínez

El día mundial de la paz no es necesariamente un tiempo destinado a conmemorar una norma de convivencia y un derecho. Sino un día en el que nosotros como personas debemos comprender el mensaje que nos da éste y promover la cultura de paz a todos los que nos rodean, con el objetivo primordial de erradicar la violencia y dejar de verlo como una normalidad que deba ocurrir diariamente, porque necesitamos cumplir micro objetivos para obtener macro resultados.

Berenice Torres Bravo

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Todos somos portavoces de paz

¿Quién es Dolores Pérez e Irene Ortiz según Dolores Pérez e Irene Ortiz?

Yo soy Dolores y soy una mujer que le gusta pensar que soy premillennial, me considero una constructora de paz en todos los ámbitos en los que estoy trabajando. Soy una mexicana orgullosa de vivir aquí.

Yo soy Irene Ortiz, soy un espíritu que se manifiesta a través de algunas realidades que sean buscando el beneficio para todos desde mi propio núcleo que es el cuerpo, la mente, y desde ahí hacer sociedades de respeto para todas las formas de vida.

¿A que nos referimos por cultura de paz?

Es hablar de una serie de comportamientos, una comunicación con otros, como reaccionamos a las distintas situaciones que hoy nos presenta la vida, pero esta es la parte donde vemos ¿Cómo nosotros podemos responder ante esas situaciones? Eso me parece básico, porque podemos reaccionar violentamente o abrir un espacio de dialogo y eso es cultura de paz, relacionarnos con respeto hacia otro. La paz no puede estar callada, tiene que sacar los acontecimientos a la luz de una manera propositiva y constructiva. La cultura de paz se promueve el dialogo y conversación para reconocerlos como seres humanos o sociedad y de ahí ya reconocer en todos los ámbitos que a veces están en conflicto, pero con el dialogo llegamos a una solución.

¿Qué tan avanzada esta la cultura de paz en México?

Todavía estamos en un escenario no tan formal, no tan institucionalizado. Existen algunos avances, dicen que en Secretaria de Educación se están dando algunos avances. Creo que en la asociación civil hay mucho trabajo, por ejemplo este colectivo que somos 15 asociaciones trabajando, pero cada quien desde su forma de trabajo y metodología. Sin embargo no esta visibilizado y creo que este espacio funciona, para que las personas vean y puedan unirse como voluntarios, y puedan construir esta cultura de la paz. Lo que no veo es una cultura de paz ya bien direccionada por instituciones públicas.

¿De quién es la responsabilidad la cultura de paz?

Todos tenemos la responsabilidad, de poner el ejemplo como adultos. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de hablar y construir paz, porque tiene que ver con la corrupción, con la transparencia que hacen estas instituciones, tiene que haber un trabajo real, seguro y directo por ejemplo de las instituciones que se están haciendo cargo de desaparecidos, feminicidios y eso tiene que ver con la construcción de paz y mientras nosotros no sintamos confianza en las autoridades no vamos a poder definir quién tiene la responsabilidad, pero la responsabilidad es de todos y todas.

La paz tiene que ver con el desarrollo humano en todos los ámbitos, y tiene que ver con el medio ambiente, porque si no hay un desarrollo que es la calidad de vida que tiene cada persona, es el desenvolvimiento, es esa satisfacción de disfrutar de los ecosistemas y espacios públicos para su desarrollo, si notamos ausencia de alguno de estos aspectos no podemos decir que tenemos cultura de paz.

¿Cómo surge la idea del colectivo?

En el 2003 Minerva González, tuvo la idea, comenzó a buscar lugares que trabajaran por la paz, así nos conocimos. A la fecha somos 15 asociaciones que haremos actividades el próximo domingo a la vía recreativa. Habrá actividades representativas, juegos cooperativos, pinta de gises, además una actividad de experiencia virtual. El tema de este año es juntos por la paz, respeto, dignidad y seguridad para todos.

¿Los jóvenes están comprometidos con la cultura de paz?

Existen jóvenes muy conscientes y comprometidos, son buenísimos en redes sociales, cuidan sus palabras al momento de dar un mensaje. Hay que rescatar lo bueno que están haciendo los jóvenes. Yo he visto que les importa su entorno, y quizá no lo ven como cultura de paz, pero sí lo es, al momento de acceder a sus derechos.

*Mensaje a los jóvenes “Súmate Mar Adentro”*

Eso que sueñan lo practiquen, no tengan miedo a equivocarse, a hacer el ridículo, que practiquen, que hablen, que intenten, pero que ese sueño lo pongan en práctica.

Sean líderes de nosotros mismos en la cuestión de observarnos, sentirnos, vernos lo que está sucediendo en nuestro mundo. Traten de ser uno mismo desde la autenticidad.

PERIFL

Dolores Pérez e Irene Ortiz, Miembros del consejo del coletictivo C Paz.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

C PAZ

Como sociedad civil organizada expresamos nuestra profunda preocupación por la persistencia y la proliferación de la violencia y los conflictos en nuestras comunidades y país. Vemos una urgente necesidad de eliminar todas las formas de discriminación, intolerancia, desigualdad, violencia, represión y agresividad.

Estamos trabajando por fomentar una cultura de paz desde distintas áreas de desarrollo, donde comprendemos que pactado en la Declaración sobre una Cultura de Paz aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/53/243)

“La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones… La paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”.

