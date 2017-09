Guterres pide unidad; Trump amenaza con 'destrucción'

El secretario general de la ONU y el presidente francés exhiben sus diferencias con el mandatario estadounidense

NACIONES UNIDAS (20/SEP//2017).- El presidente estadounidense Donald Trump llegó a la ONU ayer con un mensaje de ruptura: la amenaza de “destrucción total” a Corea del Norte y el posible fin del acuerdo nuclear para Irán, aunque en su discurso de 40 minutos buscó la forma de convencer a los dirigentes de otros países que está dispuesto a buscar alianzas con otras naciones, siempre y cuando vaya “América primero”.

Pero el mandatario no logró conectar con la audiencia, e incluso antes de escucharlo, el propio secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, contrapunteó algunas de sus declaraciones, un asunto que más tarde reforzó el presidente francés Emmanuel Macron.

Así, Guterres criticó las “puertas cerradas” y la “hostilidad” y exigió solidaridad con los refugiados y más oportunidades de migración legal para la gente desfavorecida. “La migración segura no puede estar limitada a la élite global”, insistió.

Además, el secretario general emplazó a Corea del Norte a que cumpla por completo todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y apeló a la unidad para presionar por una solución negociada a la crisis: “La retórica exaltada puede llevar a malos entendidos que pueden ser fatales (...) no debemos deambular hacia la guerra”.

Por su parte, el presidente francés Macron consideró que sería “un grave error” abandonar el acuerdo nuclear con Irán, como amenaza Estados Unidos, y dejó la puerta abierta a negociaciones para extender el alcance del pacto después de 2025.

“Nuestro compromiso sobre la no proliferación permitió obtener un acuerdo sólido, firme, que permite verificar que Irán no se dote de un arma nuclear. Ponerle fin hoy sin proponer otra cosa sería un grave error, no respetarlo sería irresponsable, porque es un acuerdo útil”, dijo el mandatario galo ante la Asamblea General de la ONU.

También escenificó las diferencias en materia migratoria, subrayando que proteger a los refugiados es un “deber moral y político” y calificando a los migrantes como “el símbolo de nuestra época”.

SABER MÁS

Birmania en la mesa de debate

Aunque faltó a la cita en la asamblea general de la ONU, la dirigente birmana Aung San Suu Kyi aprovechó el día en que la crisis etnica de su país fue tema de discusión, para asegurar que está lista para organizar el retorno de los 420 mil refugiados rohinyás que huyeron a Bangladesh.

Suu Kyi recalcó que el país no debe ser dividido por “creencias religiosas”.

El Acuerdo de París “no será renegociado”

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró ayer que el acuerdo de París sobre el clima “no será renegociado”, a la vez que aseguró que “la puerta seguirá abierta” para que Estados Unidos vuelva al pacto.

“Ese acuerdo no será renegociado, él nos vincula (...) no vamos a retroceder”, declaró el mandatario, añadiendo que “respeta profundamente la decisión de Estados Unidos”.

“La puerta seguirá abierta” para que Washington vuelva a formar parte del pacto, que los otros países signatarios continuarán “implementando”, aseguró el mandatario francés entre aplausos.

El acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento climático, fue firmado en diciembre de 2015 en la capital francesa por 195 países.

“Desmontar el acuerdo sería destruir un pacto entre los estados y las generaciones”, siguió Macron, criticando implícitamente al presidente Trump, que decidió a comienzos de junio retirar a Estados Unidos del pacto.

El lunes, Macron intentó convencer a Trump de volver al acuerdo, pero aparentemente no obtuvo respuesta. Sin embargo, ayer indicó que mantenía la esperanza de que “comprenderá que su interés, el interés de los estadounidenses, es estar en el Acuerdo de París”.

AFP