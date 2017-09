Atacan con ácido a estudiantes de EU en Marsella

Las agredidas son cuatro mujeres, presentaron quemaduras al llegar al hospital

PARÍS, FRANCIA (17/SEP/2017).- Cuatro jóvenes estudiantes de Estados Unidos fueron atacadas con ácido el domingo en la estación de tren Saint Charles en la ciudad francesa de Marsella, sin embargo las autoridades no piensan que la agresora de 41 años, que fue arrestada en la escena del ataque, estuvo motivada por posturas extremistas, de acuerdo con la fiscalía y la universidad de las estudiantes.

Boston College, una universidad privada de la Compañía de Jesús en Massachusetts, informó a través de un comunicado el domingo que cuatro mujeres y alumnas del instituto fueron tratadas por quemaduras en un hospital de Marsella luego de que fueron rociadas con ácido el domingo por la mañana. El comunicado indicó que las cuatro jóvenes eran estudiantes en el extranjero y que tres de ellas forman parte del programa de la universidad en París.

“Parece que las estudiantes están en buenas condiciones considerando las circunstancias, aunque es posible que requieran un tratamiento adicional para las quemaduras”, dijo Nick Gozil, director de la Oficina de Programas Internacionales en la universidad. “Hemos estado en contacto con las alumnas y con sus padres y permanecemos en comunicación con las autoridades francesas y con la embajada estadounidense con respecto al incidente”, agregó.

La policía en Francia describió a la sospechosa como “perturbada” e indicó que se creía que el ataque, por el momento, no estaba relacionado con el terrorismo, se leyó en el comunicado de la universidad.

Una vocera de la fiscalía de Marsella contó a The Associated Press vía telefónica que la sospechosa no hizo ninguna amenaza terrorista o declaración durante el ataque. Señaló que no había indicios de que las acciones de la mujer estuvieran relacionadas con el terrorismo.

La vocera habló bajo condición de anonimato debido a que debía respetar el protocolo de los bomberos y al sistema judicial francés. Indicó que las cuatro víctimas tienen poco más de 20 años y que fueron trasladadas al hospital, dos de ellas por shock.

Boston College identificó a las estudiantes como Courtney Siverling, Charlotte Kaufman, Michelle Krug y Kelsey Kosten.

El departamento de bomberos de Marsella fue alertado poco después de las 11 de la mañana y envió cuatro vehículos y 14 bomberos a la estación de trenes, dijo la vocera.

Una persona conocimiento de la investigación dijo que la sospechosa tenía un historial de problemas de salud mental pero que aparentemente no tiene vínculos previos con el extremismo. La persona no estaba autorizada para ser nombrada públicamente sobre la investigación. El periódico regional La Provence indicó que la agresora permaneció en el sitio del accidente sin intentar huir.

Un portavoz de la embajada estadounidense en París dijo que el consulado en Marsella estaba en contacto con las autoridades francesas.

Marsella es una ciudad sobre la costa del sur de Francia, más cercana a Barcelona que a París.