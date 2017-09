Inicia audiencia por 'Crímenes de lesa humanidad' en Venezuela

La delegación venezolana confirma que no asistirá a las audiencias de la OEA

Washington, Estados Unidos (14/SEP/2017).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició hoy las audiencias públicas en las que se determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En la sesión testificarán representantes de la sociedad civil venezolana ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, que en julio fue nombrado asesor especial para crímenes de lesa humanidad.

El Estatuto de Roma considera "crimen de lesa humanidad" hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

La delegación de Venezuela en la OEA fue invitada como el resto de Estados miembros, pero no participará pues no desea "validar" una actividad que considera "ilegal", esto de acuerdo con algunas fuentes.

Esta es la primera vez que la OEA, impulsa una actividad de este tipo; además que la iniciativa no proviene de los Estados miembros si no del secretario general, Luis Almagro. El abogado argentino Ocampo, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de todas las sesiones y será quien modere y formule preguntas en las intervenciones de los denunciantes.

Además, mañana viernes habrá otra audiencia similar, en la que testificarán militares venezolanos exiliados.

Las siguientes sesiones no han sido programadas, pero antes del se espera que el 30 de octubre sea analizada información obtenida por un panel de expertos, que todavía no ha sido integrado.

En el caso de que los expertos determinen que la denuncia contra Veneuela está fundamentada, aún faltará decidir si será Luis Almagro quien lleve el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA. Si la denuncia es entregada por uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera "comunicación", que puede ser presentada por cualquier persona o institución, sino de una "referencia", exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma.

Una vez presentada la "referencia" la CPI está obligada a comenzar de inmediato un examen preliminar. Además se hizo hincapié en que hasta la fecha no existe un precedente de que un Estado haya presentado una "referencia" contra otro en la CPI.