Anuncia SRE medidas de apoyo para los 'dreamers'

Se creará una bolsa especial de trabajo, les ofrecerán becas y afiliación al Seguro Popular

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2017).- Luego de que la administración de Donald Trump anunció el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa creado durante la presidencia de Barack Obama para evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, el Gobierno de Enrique Peña Nieto lamentó esta decisión y expresó su “profunda preocupación” por la incertidumbre que enfrentarán miles de estas personas nacidas en México.

De acuerdo con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en lo que va de 2017 se registró la aprobación de 799 mil solicitudes para formar parte del DACA. De estas, 622 mil 170 (77.8%) corresponden a mexicanos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que a las acciones del programa Somos Mexicanos se sumarán la creación de una bolsa especial de trabajo en México a través de los consulados, la puesta en marcha del programa Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México, la oferta de becas, el acceso a la educación sin trámites innecesarios y la afiliación al Seguro Popular.

“El Gobierno de México, por conducto del Embajador en Washington, D.C., Gerónimo Gutiérrez, ha enviado cartas a senadores y congresistas exponiendo el valor de los jóvenes DACA para la sociedad estadounidense y exhortándolos a encontrar pronto una solución permanente que les brinde certidumbre jurídica”, se acentuó en el documento.

Por otra parte, los resultados de una encuesta levantada en mayo pasado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, reveló que los mexicanos están de acuerdo en que las autoridades adopten políticas para que los jóvenes deportados, particularmente los dreamers, puedan continuar con sus estudios y puedan conseguir un empleo en el país.

El organismo resaltó que actualmente las instituciones educativas de México no alcanzan a cubrir la demanda de este sector, pues se estima que alrededor de 400 mil podrían buscar una universidad en México.

“La máxima casa de estudios, UNAM, expresó su apoyo pero señaló que tener espacio para los dreamers requeriría tener otra institución con las mismas capacidades, ya que cada ciclo escolar un promedio de 200 mil jóvenes intentan ingresar al bachillerato o licenciatura”, se agregó en la evaluación.

GUÍA

Programa en vilo

¿Qué es el DACA?

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), es un programa que regulariza, de manera temporal, a migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de 16 años. El objetivo de esta medida era aplazar la acción de remoción contra una persona durante un cierto periodo y no proporcionaba un estatus legal.

¿A quién beneficia?

El sector de población beneficiado por el DACA son jóvenes que han vivido de manera continua en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, y tener menos de 31 años para el 15 de junio de 2012.

¿Cuándo se aprobó?

El DACA fue aprobado por Barack Obama, mediante una orden ejecutiva, el 15 de junio de 2012, brindando permisos de trabajo y estadía a jóvenes estudiantes por dos años con posibilidad de renovación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), empezó a aprobar solicitudes de trabajo desde agosto de 2012.

¿Por qué se suprime?

Durante su campaña electoral, Trump había prometido suprimir el DACA porque la mayoría de los republicanos lo consideraba un abuso de poder de Obama. Tras el anuncio para anular el DACA, Donald Trump pidió al Congreso trabajar en una reforma migratorio integral “que ponga en primer lugar a los ciudadanos de nuestro país”, señaló en su cuenta de Twitter.

TELÓN DE FONDO

En campaña, Obama frenó deportación de jóvenes indocumentados

“No es justo expulsar a cientos de miles de jóvenes talentosos, que son estadounidenses de corazón y han hecho contribuciones extraordinarias al país”, resaltó el 15 de junio de 2012 quien era presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Un día después este medio de comunicación publicó que, en plena campaña electoral, esta acción fue celebrada por centenares de jóvenes frente a la Casa Blanca y le permitió al norteamericano echarse a la bolsa a cerca de un millón de indocumentados.

La medida benefició a estudiantes sin papeles, de entre 16 y 30 años. El gobierno calculó que la medida podría ayudar a unas 800 mil personas. Sin embargo, el Centro Pew Hispano elevó la cifra hasta 1.4 millones.

La iniciativa impactó en la campaña para los comicios presidenciales que se llevaron a cabo el 6 de noviembre de ese año y fue bien acogida por la comunidad hispana.

“Pónganse en su lugar”, dijo Obama al recordar que muchos de los jóvenes en situación irregular, en su mayoría hispanos, “fueron traídos a Estados Unidos por sus padres”.

Debido a este programa, Washington suspendió la deportación de niños y jóvenes con residencia de al menos cinco años, pero que eran menores de 16 cuando llegaron sin papeles.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, explicó que cientos de miles de jóvenes podrían beneficiarse con una prórroga de dos años en los trámites de deportación y solicitar permiso de trabajo.

Decisión “cruel” y “errónea”

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama lamentó ayer que se haya arrojado “una sombra” sobre miles de inmigrantes con el fin del programa DACA, y tildó la decisión adoptada por su sucesor, Donald Trump, de “cruel” y “errónea”.

Obama decidió abandonar su silencio y denunciar en las redes sociales la acción de la administración Trump como un acto político que será lesivo para la economía y la sociedad de los Estados Unidos.

“No deberíamos amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin haber cometido una falta, no suponen una amenaza y no están arrebatando nada del resto de nosotros”, explicó Obama a través de un comunicado.

A pesar de los argumentos de la Casa Blanca, Obama insistió que la acción del presidente Trump no era necesaria legalmente y sostuvo que todos los presidentes de Estados Unidos, republicanos o demócratas, han hecho uso de su facultad discrecional en materia de migración.

“Echarlos no va a reducir la tasa de desempleo o a aligerar los impuestos de nadie, o elevar los salarios a nadie... Hoy estamos echando una sombra sobre algunos de nuestros mejores jóvenes y más brillantes una vez más”, señaló.

EL DATO

Acciones durante la administración de Barack Obama

El 20 de noviembre de 2014, Obama intentó ampliar esta reforma migratoria para proteger a los padres de los migrantes indocumentados. Sin embargo, la reforma, conocida como Acción Diferida para Padres de Americanos (DAPA), fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tanto el DACA como el DAPA fueron soluciones transitorias de Obama al no poder sacar adelante la ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors), que busca regularizar la situación migratoria de los migrantes que llegaron a Estados Unidos de niños. De aquí surge el término “dreamer” para definir a estas personas.

Protestan contra resolución de Trump

Crecieron en Estados Unidos (EU) y trabajan o van a la escuela ahí. Algunos están desarrollando negocios o criando a sus propias familias. Muchos no recuerdan nada del país en el que nacieron.

Son casi 800 mil inmigrantes, que fueron llevados a EU cuando eran niños, los que podrían ver su vida trastocada tras el anuncio de Donald Trump para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

La noticia de la eliminación del programa de forma gradual fue recibida por sus beneficiarios con perplejidad, ira y una sensación de haber sido traicionados.

Por esta razón, surgieron manifestaciones en varias ciudades estadounidenses en contra de la decisión de Trump y para exigir que se apruebe una solución permanente en los próximos seis meses.

En la ciudad de Nueva York, las protestas de activistas bloquearon el paso a la Torre Trump, lo que derivó en la detención de 34 personas, entre ellos nueve mexicanos.

Además en Washington, alrededor de 200 inmigrantes y activistas protestaron afuera de la Casa Blanca. El líder de un grupo, Gustavo Torres, aseguró que “la lucha apenas comienza”.