Programa DACA cambió mi vida: ‘Dreamer’ mexicano

Ricardo Aca asegura que el programa le dio un trabajo y le permitió no esconderse

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la anulación del plan migratorio conocido como DACA, y con ello, millones de jóvenes inmigrantes que llegaron a este país se verían afectados.

Ricardo Aca, uno de los 800 mil jóvenes indocumentados que se verá afectado por la suspensión, dijo al New York Times que el DACA cambió la vida diaria de gente como él, que no podían conseguir un trabajo, o tener una identificación estatal, mucho menos solicitar alguna beca.

“Después de terminar el bachillerato, me compré un boleto para hacer mi primer viaje fuera de Nueva York desde mi llegada de México. No dejé de sudar mientras pasaba por seguridad porque estaba preocupado de que alguien pudiera llamar a un funcionario de inmigración si se enteraban de que no tenía papeles”, dijo el mexicano al diario.

Sin embargo, esto cambió cuando entró en funcionamiento el programa, pues obtuvo un número de seguro social, y pudo encontrar un trabajo en un restaurante elegante, que casualmente se encontraba en uno de los hoteles de Trump, quien sin saberlo en unos años se volvería su verdugo.

“Me había estado escondiendo durante siete años pero se había acabado”, relató.

El joven estudiante de la Universidad Baruch supo que el DACA era una medida que brindaría una tranquilidad temporal, por eso la necesidad de portarse bien pues tenían la tarea de demostrar que pertenecían al país siendo perfectos, pues para él, los “dreamers” eran incomprendidos.

“El discurso sobre los inmigrantes en este país es indignante y equivocado. Nunca he tomado nada de nadie que no me perteneciera y he trabajado arduamente por todo lo que he logrado”, argumentó.

Destacó que pese a que los inmigrantes contribuyen igual que cualquier estadounidense no reciben los mismos beneficios, él por ejemplo, no puede recibir ayuda financiera del estado en Nueva York: “La educación universitaria que tanto me ha costado lograr no se la debo al estado ni a este país, sino a mis padres, quienes la pagaron de sus bolsillos”.

Aca está cerca de obtener su título en Gestión Pública, por eso, le entristece imaginar que podría no terminar su educación o crear un futuro en el país vecino.

Obama, quien firmó la orden para crear el DACA, aseguró que la decisión de Trump era errónea y cruel.

"Seamos claros, la acción de hoy no era requerida legalmente. Es una decisión política y una cuestión moral. Singularizar a estos jóvenes es erróneo porque no han hecho nada malo. Y es cruel", remató.

Aquellos “dreamers” cuyas protecciones terminen el 5 de marzo de 2018 podrán hacer una última renovación de dos años a más tardar el próximo 5 de octubre, sin embargo, los beneficiarios cuyos permisos venzan después del 5 de marzo no serán elegibles para una renovación adicional.