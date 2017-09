‘Errónea y cruel’ decisión de Trump sobre DACA: Obama

El expresidente de EU señala que la acción tomada por Trump es política

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/SEP/2017).- La decisión del presidente Donald Trump de terminar con el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a casi 800 mil jóvenes, es errónea y cruel, aseveró hoy el expresidente estadounidense Barack Obama.



Obama, quien firmó la orden ejecutiva para la creación de DACA en 2012, decidió abandonar su silencio y denunciar en las redes sociales la acción de la administración Trump como un acto político que será lesivo para la economía y la sociedad de los Estados Unidos.



"Seamos claros, la acción de hoy no era requerida legalmente. Es una decisión política y una cuestión moral. Singularizar a estos jóvenes es erróneo porque no han hecho nada malo. Y es cruel", remató.



Trump anunció este lunes el desfasamiento de DACA e impuso un calendario que sólo permitirá la renovación del programa para aquellos "dreamers" cuyas protecciones terminen el 5 de marzo de 2018, en cuyo caso podrán hacer una última renovación de dos años a más tardar el próximo 5 de octubre.



Sin embargo, los beneficiarios cuyos permisos actuales venzan después del 5 de marzo no serán elegibles para una renovación adicional, por lo que potencialmente quedan sujetos a una posible deportación, a menos que se apruebe un estatuto de protección en el Congreso.



Trump actuó a raíz del ultimátum de una quincena de procuradores estatales republicanos que amenazaron con emprender una acción legal este 5 de septiembre, a menos que Trump tomara una acción sobre DACA.



La Casa Blanca decidió incluir el periodo de espera de seis meses para dar tiempo a que el Congreso apruebe alguna iniciativa de ley de alivio migratorio, en momentos que existen más de una decena de iniciativas relacionadas con los dreamers.



A pesar de los argumentos de la Casa Blanca, Obama insistió que la acción del presidente Trump no era necesaria legalmente y sostuvo que todos los presidentes de Estados Unidos, republicanos o demócratas, han hecho uso de su facultad discrecional en materia de migración.



Asimismo, señaló que la decisión de desfasar a los "dreamers" carece de lógica económica, aún cuando la Casa Blanca ha sugerido que algunos indocumentados quitan empleos a los estadounidenses.



"Echarlos no va a reducir la tasa de desempleo o a aligerar los impuestos de nadie, o elevar los salarios a nadie... Hoy estamos echando una sombra sobre algunos de nuestros mejores jóvenes y más brillantes una vez más", señaló.