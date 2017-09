En 2011, Trump no veía igual a los migrantes

'No podemos sólo sacarlos a todos', dijo en entrevista para Fox News hace seis años

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Donald Trump no siempre estuvo a favor de deportar migrantes ni "Dreamers", justo como lo comprueba un video de entre 2011 y 2012 difundido por Andrew Kaczynski, reportero de CNN.

A través de su cuenta de Twitter Kaczynski publicó dos fragmentos de una entrevista del ahora presidente de Estados Unidos para Fox News, en la que reprueba las políticas antimigrantes de Michele Bachmann, entonces candidata a la presidencia de EU por el Partido Republicano, el mismo al que Trump pertenece.

"Por ejemplo, hay familias (que han estado) en este país por 20 años, que han hecho un gran trabajo, lo han hecho grandioso; han ido a la escuela, consiguieron buenas calificaciones, son productivos ¿ahora se supone que los enviemos fuera del país? No creo en eso", esas fueron las palabras de Donald Trump en su ferviente defensa de los derechos de lo migrantes en Estados Unidos.

Una completa contradicción con sus actuales acciones y las declaraciones que hizo en el pasado, es lo que el mundo no ha parado de ver Trump desde que comenzó su campaña a la presidencia y en lo que va de su mandato. El ejemplo más reciente es su cancelación oficial del programa conocido como DACA, creado por Obama para apoyar la legalización de migrantes. Esta medida beneficiaba en especial a los padres de ciudadanos estadounidenses y a otros indocumentados que pudieran comprobar que pagaban impuestos y no tenían antecedentes penales.

"Si le pides a Michele a realmente, físicamente, cruzar la calle y decirle a una familia de 25 años (en EU) que salgan del país no lo haría porque es una buena persona", declaró Trump en su entrevista, "esto no es (un asunto) conservador, soy la persona más conservadora del mundo y esto no es conservador, esto es compasión (...).Pero cómo le dices a una familia que ha estado aquí por 25 años que salgan".

"Si los hijos nacieron aquí ellos se quedan y los padres se van, cómo puedes ser de un partido que es pro familia y dividir una familia, preguntó uno de los entrevistadores a Trump en referencia a los niños que han nacido en Estados Unidos, y son hijos de indocumentados.

En otro fragmento de la entrevista, Trump fue cuestionado sobre la idea de que la deportación masiva de indocumentados ayudaría a reducir la tasa de desempleo entre los estadounidenses, a lo que el ahora presidente respondió: " Obviamente, el concepto es que sacas a todos y los todos los demás obtienen un trabajo, pero no funciona así. Muchos de los trabajos que estas personas tienen, muchos son los que otras personas no quieren. Tú lo sabes y yo lo sé, lo ves todo el tiempo. Ya sea recoger uvas u otra cosa, hay trabajos que otras personas no querrán, así que no creo que sea tan complicado. Tenemos que alcanzar una solución, y también debemos alcanzarla con compasión. Tenemos que mostrar algo de compasión. No podemos sólo sacarlos a todos".

Sin embargo, parece que quien hizo aquellas declaraciones hace casi seis años es alguien por completo diferente de quien ahora gobierna los Estados Unidos, pues el fin del DACA pone en riesgo de ser deportados a 800 mil jóvenes migrantes, que fueron llevados de pequeños a Estados unidos y son conocidos como Dreamers; todos los que por medio del decreto de Obama han logrado permanecer en EU para estudiar y trabajar.