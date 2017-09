Rusia afirma que ruptura con EU supone una amenaza global

Aseguran que la hostilidad estadounidense afecta la seguridad del mundo

MOSCÚ, RUSIA (02/SEP/2017).- La guerra de sanciones y represalias entre Rusia y Estados Unidos se agravó ayer cuando Moscú acusó a Washington de querer allanar el consulado ruso en San Francisco, tras ordenar su cierre antes del fin programado para hoy.

“Las demandas de las autoridades estadounidenses crean una amenaza directa a la seguridad de ciudadanos rusos”, denunció la portavoz del ministerio de Exteriores, Maria Zakharova, en un comunicado.

“Los servicios especiales estadounidenses pretenden llevar a cabo un registro del consulado en San Francisco, incluidos los apartamentos de los empleados”, explicó en el texto, precisando que ese allanamiento lo iban a realizar agentes del FBI.

Estados Unidos ordenó la clausura, antes de que termina este día, del consulado ruso de San Francisco y de las misiones comerciales en Washington y Nueva York en respuesta a la drástica reducción de 755 diplomáticos y empleados, rusos o estadounidenses, en Rusia, ordenada a finales de julio —y aplicable desde ayer— por Vladimir Putin en reacción a las nuevas sanciones económicas aprobadas por el Congreso estadounidense.

Moscú advirtió ayer que las sucesivas medidas adoptadas contra Rusia en Estados Unidos amenazan no sólo las relaciones bilaterales, sino también la seguridad internacional.

“La Administración (de Trump) sigue destruyendo las relaciones bilaterales, quizás sin plantearse siquiera las consecuencias no sólo para nuestros dos países, sino para la seguridad internacional en general”, dijo Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladímir Putin.

Según NYT, hackeo ruso fue mayor

La intervención electrónica de parte de operadores rusos a los sistemas electorales estatales durante las elecciones presidenciales de 2016 fue más amplio de lo revelado, según una nota publicada en The New York Times (NYT).

Según el diario, dependencias de los tres niveles de Gobierno han investigado poco sobre el impacto del hackeo ruso en sistemas electorales, un aspecto que debería cobrar más importancia.

El NYT afirma que al menos tres proveedores de servicios electorales fueron hackeados antes de la votación de 2016.

El diario dijo que si bien funcionarios de inteligencia habían dicho que no había indicios sobre alteraciones en el conteo de votos, no significa que no hubieran intervenido el registro de votantes u otros aspectos del sistema.

LA FRASE

"Tendremos una respuesta dura a cualquier medida que venga sorpresivamente para perjudicarnos y que provengan únicamente del deseo de estropear nuestras relaciones con Estados Unidos".

Serguei Lavrov, canciller ruso