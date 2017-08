Trump considera probable iniciar salida del TLCAN

El presidente de EU dice que ha sido un trato unilateral; podría ser durante las negociaciones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/AGO/2017).- El presidente estadunidense Donald Trump consideró hoy probable iniciar el proceso de salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que concluyan las actuales negociaciones del acuerdo con México y Canadá.



"Creo que uno tiene que, al menos probablemente, iniciar el proceso de terminación antes de que alcance un acuerdo justo, porque ha sido un trato unilateral", señaló Trump en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto.



Trump insistió en que México está siendo "muy difícil" en las negociaciones para modernizar el TLCAN, que iniciaron el pasado 16 de agosto en Washington, pero agregó que Canadá también se ha estado beneficiando inequitativamente del acuerdo.



"Esto incluye a Canadá. Gran respeto para Canadá, mucho amor por Canadá, para ha sido un trato unilateral para Canadá y para México. Y los trabajadores estadounidenses, toda esta gente increíble que ha perdido su empleo por el TLCAN, no van a sufrir más, ha sido injusto por mucho tiempo", añadió.



Trump reiteró así su posición en el sentido de que dará por terminado el TLCAN si no logra una nueva negociación beneficiosa para Estados Unidos.



La cancillería mexicana ha considerado los pronunciamientos como una "estrategia de negociación".



La perspectiva de Trump surge precisamente en vísperas del inicio de la segunda ronda de negociaciones en la Ciudad de México, programada del 1 al 5 de septiembre, antes de que se trasladen después para la tercera ronda a Canadá.



El mandatario estadunidense insistió en que "el TLCAN ha sido uno de los peores acuerdos jamás firmados en todos los tiempos en cualquier parte del mundo, y puedo entender por qué México es difícil, porque se salieron con la suya".



Trump también volvió a abordar otro de sus temas de campaña, la construcción de un muro en la frontera con México, y reiteró que es un "imperativo" para frenar la llegada de drogas por la frontera sur, y sostuvo nuevamente que será pagado por México, quizás a través de un reembolso.



"El muro detendrá la mayoría de las drogas que entran al país y que envenenan a nuestra juventud", arguyó el mandatario estadunidense.



Trump dijo la semana pasada en un discurso en Phoenix, que presionará al Congreso estadounidense para obtener los mil 600 millones de dólares necesarios para la construcción del muro, aun si eso implica cerrar el gobierno federal, a partir del primero de octubre



"Espero que eso no sea necesario", aclaró en la rueda de prensa sobre el cierre del gobierno. "Si es necesario ya veremos, pero espero que no sea necesario".