Casa Blanca defiende perdón de Trump a Arpaio

Desestima la controversia generada al negar que el indulto amenace el orden constitucional

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/AGO/2017).- La Casa Blanca defendió hoy el perdón otorgado por el presidente Donald Trump al convicto exalguacil Joe Arpaio y desestimó la controversia generada al negar que el indulto amenace el orden constitucional.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Tom Bosser, rechazó también que el perdón haya significado un desdén del mandatario hacia el estado de derecho y el sistema de justicia, como lo acusaron críticos, incluyendo legisladores republicanos.



"Casi cada presidente en la historia moderna ha terminado con perdones controversiales, pero creo que el presidente ha sido bastante claro al respecto y ciertamente no creo que sea justo caracterizarlo como alguien a quien no le importa el estado de derecho", dijo.



Bossert evitó aludir la convicción de desacato de Arpaio argumentando no conocer el caso, e insistió que Trump tomó como base para su decisión la larga carrera de servicio público de Arpaio, quien el próximo 5 de octubre espera una sentencia de seis meses de cárcel.



"El presidente ha sido claro que esa larga lista de servicio ameritan esta clemencia, y él ha actuado en concordancia", indicó el funcionario durante una entrevista con el programa "This Week" de la televisora ABC.



Bosser evitó responder igualmente a las críticas de republicanos prominentes como el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y de los dos senadores republicanos por Arizona, John McCain y Jeff Flake, indicando que respetaba el disentir.



Buscó minimizar la controversia al asegurar que la atención de los estadunidenses no estaba centrada en Arpaio -quien durante años persiguió a personas provenientes de otros países, sobre todo hispanos, bajo la suposición de que eran inmigrantes indocumentados-, sino en los millones de residentes de Texas víctimas del huracán "Harvey".