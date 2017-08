Asesor renuncia a administración de Trump con mensaje 'oculto'

Kammen no es el primer miembro del gobierno estadounidense en renunciar por las acciones del presidente. Siete miembros del Consejo de Fabricantes Estadounidenses, Michael Flynn ex asesor de Seguridad Nacional, Mike Dubke ex director de Comunicaciones y Jeff Sessions ex fiscal general, son algunos de los que han dejado su cargo por desacuerdos con las políticas de Donald Trump.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t