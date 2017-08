Trump reclama que medios no transmitan en vivo... en vivo

El presidente aseguró frente a las cámaras que sí lo grababan que, pues, no lo estaban grabando

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO72017).- El presidente Donald Trump se quejó de que los medios que estaban cubriendo su mitin en Phoenix, Arizona, interrumpieran la transmisión en vivo luego de que él mismo los criticara.

"Es tiempo de exponer las decepciones de los medios, y retarlos por su rol en fomentar la división y sí, por cierto, ellos están tratando de quitarnos nuestra historia y nuestra herencia", dijo durante el evento del martes pasado.

"Miren hacia allá, están apagando las cámaras rápidamente", aseguró el mandatario al mirar los botones rojos de las cámaras. "Están apagando rápido las luces, como CNN. CNN no quiere que su fallida audiencia vea lo que estoy diciendo hoy":

Sin embargo, ningún botón rojo fue apagado y ninguna de las televisoras presentes dejó de cubrir en vivo el evento. Muy al contrario de lo que él aseguró en su discurso, las transmisiones de su discurso no fueron interrumpidas. Por nadie.

Aquel día en Arizona, arropado por gritos de apoyo, Trump aprovechó el baño de masas para dedicar cerca más de la mitad de su discurso de 78 minutos a críticas para atacar a "gente enferma" en los medios y las élites, así como para reivindicarse por sus declaraciones sobre Charlottesville.

"Los muy deshonestos medios... y me refiero a las realmente deshonestas personas en los medios y los medios falsos, se inventan historias. En muchos casos no tienen fuentes", fustigó.

"No informan los hechos, al igual que no quieren informar que yo hablé duramente contra el odio, la intolerancia y la violencia y condené fuertemente a los neo-nazis, a los supremacistas y al KKK", añadió al referirse a los violentos incidentes en Charlottesville.

Trump ha sido blanco de duras críticas de demócratas y republicanos, así como de otros sectores, por no condenar enérgicamente una marcha de supremacistas blancos hace días en Charlottesville, que derivó en violentos disturbios con antirracistas que dejaron una mujer muerta.