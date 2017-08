Donald Trump mira el eclipse solar sin gafas protectoras

El presidente de EU es el hazmerreír en redes por no cubrirse los ojos al mirar al cielo

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el ridículo al voltear a ver el eclipse de Sol sin gafas protectoras desde Washington, desde donde se puede observar en 81 por ciento.

El mandatario estadounidense observó el fenómeno desde la Casa Blanca junto a su esposa Melania y su hijo más joven, quienes sí tomaron en cuenta las medidas de precaución y usaron gafas de sol y no voltearon al cielo.

En un video del canal oficial de la Casa Blanca se alcanza a escuchar que uno de los presentes le grita que no mire directamente, además de algunas risas ante su ocurrencia.

Así, Trump miró directamente al Sol desafiando todas las recomendaciones de especialistas. Segundos después, el mandatario retiró la mirada del cielo y recibió unas gafas para continuar observando el fenómeno.

Las reacciones a esto no se hicieron esperar y los usuarios de las redes sociales se burlaron de él. La mayoría, por supuesto, destacan la falta de inteligencia del presidente estadounidense al no saber que no se debe mirar al Sol directamente.

En los últimos días, las recomendaciones para ver el eclipse, así como las consecuencias de no seguir dichas medidas, han inundado no solo las redes sociales, sino también los canales de televisión que estuvieron cubriendo el evento.

Por eso, no deja de sorprender que el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos no haya hecho caso a esto.