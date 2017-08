Surgen historias de familiares extraviados en Barcelona

Mensajes de apoyo y auxilio se difunden a través de distintos canales

BARCELONA, ESPAÑA (19/AGO/2017).- Las historias trágicas se agolpan en las horas posteriores al atropellamiento masivo ocurrido el jueves pasado en Las Ramblas, en Barcelona, donde 13 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

Mientras los mensajes de apoyo procendentes de otras ciudades del mundo llegan al territorio español, también van apareciendo en las calles y en las redes sociales, notitas de auxilio por la pérdida de un ser querido.

“Desaparecido en Barcelona”, puede leerse en un mensaje colgado en Facebook colgado por Tony Cadman, quien busca a su nieto de siete años que desapareció en el ataque de Las Ramblas.

Debajo del texto, una fotografía muestra a un niño sonriente, identificado como su nieto Julian Alessandro Cadman, con una sudadera de color verde y el nombre de su guardería.

“Encontramos a Jom (mi nuera) y ella está grave pero estable en el hospital” pero el niño todavía no ha aparecido, dice la publicación.

También caen a cuentagotas las historias de las víctimas que ya han sido identificadas, como Elke Vanbockrijck, de Bélgica, una mujer que ya no podrá llevar a sus hijos de 10 y 14 años a los entrenamientos del equipo de futbol KFC Heur Tongeren. Las otras víctimas indentificadas son oriundas de España, Italia y Estados Unidos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió que en este momentos impere la unidad.

LA FRASE

"El silencio que hay en Barcelona es de respeto a los fallecidos. No de miedo. No al terrorismo. No tengamos miedo de luchar por un mundo sin miedo."

Frases anónimas en señal de apoyo