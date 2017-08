Trump despide a Steve Bannon

El presidente despidió a Bannon como jefe de estrategia de la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (18/AGO/2017).- El presidente Donald Trump despidió hoy a Steve Bannon como estratega en jefe de la Casa Blanca, en lo que pareció ser el colofón de una de las peores semanas en los ocho meses de su administración.



La partida de quien era visto uno de los hombres más cercanos al presidente se produjo luego que Bannon contradijo la postura militar de Trump frente a Corea del Norte, inferiendo que la retórica del mandatario en este frente es irreal.



La salida del ex directivo del portal de noticias de extrema derecha Breibart News, fue dada a conocer esta tarde por la Casa Blanca en un escueto comunicado de la vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders.



"El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly y Steve Bannon han acordado mutuamente que hoy será el último día de Steve (en el gobierno). Estamos agradecidos por su servicio y le deseamos lo mejor" indicó la comunicación.



Citando fuentes al interior de la Casa Blanca, la televisora CNN dijo que la salida de Bannon había sido decidida por Trump dos semanas atrás, y que a este le fue ofrecida la opción de renunciar en vez de ser despedido.



Su separación del cargo se produjo en momentos que Trump celebraba en el retiro presidencial de Campo David una reunión con su equipo de seguridad nacional, donde Bannon ocupó una posición al inicio de la administración.



La salida de Bannon era rumorada desde hace ya varias semanas y el propio Trump fue cuestionado al respecto por periodistas durante la improvisada conferencia de prensa que ofreció el pasado martes en Nueva York



Pareciendo tomar distancia de Bannon, Trump recordó entonces que éste se incorporó a su campaña política de manera tardía, cuando había ya amarrado la nominación presidencial republicana, aunque tuvo palabras de reconocimiento.



"Me gusta, es un buen hombre. Él no es un racista, puedo decirles eso. Es una buena persona. Ha recibido una injusta cobertura de la prensa en ese sentido, pero vamos a ver qué pasa con el señor Bannon", respondió Trump.



Apenas dos días atrás, Bannon ofreció una entrevista a la revista liberal The American Prospect que algunos analistas consideran precipitó finalmente su salida.



Ahí, Bannon contradijo la postura de Trump sobre el uso de la fuerza militar para responder a las provocaciones de Corea del Norte, indicando que el mandatario nunca pasaría de la belicosa e incendiaria retórica a la acción.



"Hasta que alguien resuelva la parte de la ecuación que me muestre que diez millones de personas en Seúl no mueran en los primeros 30 minutos por armas convencionales, no sé de qué estás hablando, aquí no hay solución militar. Nos tienen agarrados", dijo aludiendo al régimen de Pyongyang.



La salida de Bannon se convirtió en el epílogo de una contenciosa semana para Trump tras la controversia generada luego que equiparó a neo nazis, el Ku Klux Klan y los supremacistas blancos con quienes se oponen a estos grupos racistas y de odio.



Su separación de la Casa Blanca avivó la noción de inestabilidad y descontento al interior del equipo presidencial, atizada por rumores de que Gary Cohn, asesor económico en jefe de Trump y quien es judío, estaba considerando renunciar en protesta por la defensa del mandatario de los supremacistas.



Bannon es el sexto funcionario de alto nivel que sale de la Casa Blanca desde que Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero, y tres semanas después del despido de Anthony Scaramucci como Director de Comunicaciones de la Casa Blanca.



El mismo día que se anunció el nombramiento de Scaramucci en julio, el secretario de prensa Sean Spicer renunció al cargo en protesta por la designación, y una semana después, Trump anunció el despido de Reince Priebus como Jefe de Gabinete.



En febrero pasado, a menos de un mes en el cargo, el ex general Michael Flynn renunció como Asesor de Seguridad Nacional debido a sus contactos con funcionarios rusos, y en mayo, el primer Director de Comunicaciones, Mike Dubke, anunció su salida del equipo presidencial.